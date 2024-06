A demencia is nagyobb veszélyt jelent, ha így születik a gyerek

Különös összefüggésre hívta fel a figyelmet egy frissen publikált amerikai tanulmány: mint kiderült, nagyobb arányban alakulnak ki memóriazavarok, illetve demencia azoknál a nőknél, akik 2,5 kilónál kisebb csecsemőt hoznak világra. Ezzel ugyanakkor a kutatók nem azt állapították meg, hogy egy kis súlyú csecsemő születése memória- és gondolkodási problémákat okoz, inkább az a valószínű, hogy hasonló folyamatok válthatják ki a mentális zavarok egy részét, illetve a gyermekek kisebb súllyal születését - írja a Science Daily.

A tanulmányban 15 323 nőt vontak be, mindegyikük legalább egy gyermeknek életet adott. Közülük 1224 anyának, vagyis 8 százalékuknak született legalább egy gyermeke 2,5 kilónál kisebb súllyal. Mindenki kitöltött egy kérdőívet, amelyben rákérdeztek a terhességi szövődményeikre, a szüés menetére, az újszülött súlyára és több más információt is begyűjtöttek. Ezután el kellett végezniük egy sor tesztet is, amellyel a kognitív képességeiket mérték fel, a memóriájuktól a figyelmükig.

Átlagosan az alacsony súllyal szülő nők pontszáma 0,06-tal alacsonyabb volt a sebesség- és figyelemteszteknél, és 0,05 a tanulási és munkamemória teszteknél azokhoz képest, akik normális súlyú gyermeket hoztak világra. Minél kisebb súlyú gyermeket hozott világra egy nő, annál alacsonyabb pontszámokat ért el a teszten.

A kutatók szerint további tanulmányokra van szükség ahhoz, hogy feltárják a kis súllyal szülés, illetve a különböző mentális zavarok közötti kapcsolatokat.