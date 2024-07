Ezért olyan fájdalmas a böglyök csípése

Mit kedvelnek a bögölylegyek? Általában véve a meleg és párás környezetet, egyes fajok a víz közelségét, továbbá az olyan nagy testű emlősöket, mint például a szarvasmarhák és a lovak. Egy szó, mint száz, a nyár igazi vadászidény a számukra. Ami pedig a mi szempontunkból még aggasztóbb, hogy bizony az embert sem vetik meg prédaként. A többi légyhez képest hatalmas testméretük révén könnyű felismerni őket, akárcsak fájdalmas csípésükről. Ráadásul nagyon kitartó állatokról van szó: ha kinézték áldozatukat, addig csípnek újra és újra, amíg hozzá nem jutnak a számukra szükséges vérmennyiséghez.

A böglyök nőstényei szaporodáshoz szívják emlősök vérét. Fotó: Getty Images

Merthogy a bögölylegyek nem önvédelemből támadnak, mint a méhek. A szúnyogokhoz hasonlóan ezek nőstényei is a vérben megtalálható fehérjék segítségével tudják lerakni megtermékenyített petéiket. Ez egyben azt is jelenti, hogy a növényi nektáron élő hímek teljesen ártalmatlanok, ellenben a nőstények rendkívül erős szájszerve bármikor képes átszúrni az emberi bőrt – még ruhán keresztül is. Itt érdemes megemlíteni, hogy míg a szúnyogok egészen precíz eszköztárral rendelkeznek, ennél fogva akár teljesen észrevétlenül is képesek vért szívni, addig a bögölylegyek az erő elvét követik, és kifejezetten brutális módon tépik fel a bőrt, ennél fogva rendkívül fájdalmasan is.

Szintén jelentős különbség, hogy míg a szúnyogok nyálában érzéstelenítő vegyületek találhatók, addig a böglyökében nem, ami értelemszerűen további kellemetlenséget jelent a támadást elszenvedő áldozat számára. Mint azt dr. Daniel Whitmore kétszárnyúak kutatására szakosodott biológus a londoni Természettörténeti Múzeum honlapjának nyilatkozva elmondta, nem szabad elfelejteni, hogy a böglyök legtöbbször szarvasmarhák és lovak vérét szívják. Így aztán a kevésbé kemény emberi bőrt játszi könnyedséggel lyukasztják át, egyszersmind mélyebben is. Vérszívás közben vérhígító vegyületeket fecskendeznek a szúrcsatornába, meggátolva, hogy szívás közben megalvadjon a vér.

A bögölycsípés tünetei

A csípés okozta fájdalmon túl éppen a legyek nyála okozza a legtöbb kellemetlenséget. Immunrendszerünk ugyanis igyekszik fellépni az abban található összetevőkkel szemben, ami vöröslő bőrduzzanattal és kínzó viszketéssel jár. A csípés helyén keletkező duzzanat néhány nap alatt magától elmúlik. Hozzátartozik azonban az igazsághoz, hogy a bögölycsípést azonnal megérezzük, és ösztönösen igyekszünk védekezni, elzavarni a támadót. Csakhogy igazán kitartó és gyors mozgású rovarokról van szó, amelyek többször is csíphetnek, ha nem sikerül leütnünk őket. Ez nyilvánvalóan azt jelenti, hogy rögtön nem is egy, de több viszkető duzzanattal is számolnunk kell.

Öröm az ürömben, hogy – mint azt cikkében a WebMD megemlíti – a bögölylegyek nem tartoznak a legkockázatosabb betegségvektorok közé. Ez azt jelenti, hogy noha nem zárható ki, hogy fertőzéseket terjesszenek, azért nem is fordul elő túl gyakran ilyesmi. Mindazonáltal ritkán felléphet a csípés helyén bőrfertőzés, különösen, ha piszkos kézzel elvakarjuk a viszkető duzzanatot. Emellett más vérszívó rovarokhoz hasonlóan a bögölylegyek is terjeszthetik a főként rágcsálókra veszélyes tularémiát. A Clevelandi Klinika leírása alapján erre olyan, a csípést követően három-öt napon belül kialakuló tünetek hívhatják fel a figyelmet, mint a láz, hidegrázás, fejfájás, ízületi merevség és izomfájdalmak, a csípés helyén kialakuló fekélyt légzési nehézségek, súlycsökkenés.

Végezetül érdemes megemlíteni, hogy extrém ritka esetben a bögölylegyek csípése is provokálhat allergiás reakciót. Enyhébb reakció esetén ez nagyobb kiterjedésű vörös foltot, kiütéseket, ödémásodást von maga után. Súlyos allergiás reakció esetén viszont fontos mihamarabb mentőt hívni. Erre figyelmeztet tünetként a nyelv és a torok duzzanat, légszomj és zihálás, szédülés, ájulás, hasi fájdalmak, hányás és hasmenés.

Mit tehetek a bögölycsípés ellen?

A legyek ellen elsősorban ruházatunk révén védekezhetünk. Tekintettel azonban arra, hogy ezek az állatok éppen a nyári kánikula idején a legaktívabbak, értelemszerűen azért akadnak korlátok e téren is. Annál is inkább, hiszen ugye a böglyök a vékonyabb ruházaton át tudnak szúrni. Mindezek tükrében talán az a legszerencsésebb, ha jól szellőző, laza, minél kevésbé tapadós öltözéket viselünk. Léteznek továbbá tudományos bizonyítékok, amelyek szerint a legyek elsősorban a kilélegzett szén-dioxidot követve találnak rá áldozatukra. Magyarán aki kimelegszik, túlhajtja magát, könnyen célkeresztbe kerülhet. Hőségben, a legmelegebb órákban egyébként sem célszerű intenzív testmozgást végezni, de a böglyök újabb érvet szolgáltatnak ahhoz, hogy kerüljük ilyenkor a fizikailag megterhelő tevékenységeket a szabadban.

Érdemes lehet továbbá kihasználni azt is, hogy a bögölylegyek a szarvasmarhákat és lovakat preferálják. Így aztán egyrészt legyünk tisztában azzal, hogy állattartó gazdaságok, lovardák környékén fokozott csípéskockázattal kell számolni. Másrészt vegyük figyelembe, hogy a legyek főként nagy termetű, sötét színű objektumokat keresnek a levegőből pásztázva a környezetet. Ilyen módon a világos színű ruházat segíthet elrejtőzni előlük. Másfelől viszont ez utóbbi kétélű fegyver, mert a kullancsok kifejezetten vonzódnak a világos öltözékhez.

Az elszenvedett csípések kezelése során a legfontosabb, hogy mihamarabb mossuk le szappanos vízzel a bőrt, csökkentve ezáltal az amúgy enyhe, de mégiscsak fennálló fertőzéskockázatot. Hasonló okokból igyekezzünk kerülni a vakarózást is, bármennyire is nehéz megállni. A duzzanat és a viszketés enyhítéséhez a legjobb eszközt a jeges borítás kínálja. Nagyon fájdalmas csípés esetén gyulladáscsökkentő gyógyszert is bevehetünk, a viszketéssel szemben pedig szájon át bevehető antihisztamin nyújthat segítséget.