Mi állhat a rejtélyes fájdalom mögött?

Elkeserítő azzal szembenézni, ha orvostól orvosig járkálunk a fájdalommal, és sem pontos diagnózis nem születik, sem hatékony kezelés nem történik. Dr. Arnold Dénes Arnold, a Fájdalom Központ sebésze szerint valóban nem könnyű beazonosítani a rejtélyes, erősfájdalomokát, de ha sikerül, komplex kezeléssel jelentős javulás érhető el.

Sérülés és pszichés trauma is okozhatja

Míg néhány évtizede sokan még az orvosok közül is "hisztiként" kezelték a nyilvánvaló ok nélküli, súlyos, tartós fájdalmat, ma már önálló kórképként létezik a krónikus fájdalom szindróma (KFSZ). A szemléletváltás egyik oka, hogy mára már képalkotó diagnosztikával is láthatóvá vált, hogy a krónikus fájdalom strukturális változásokat hoz létre az agyban, ami szorongást, kognitív romlást is eredményez. Vagyis minél tovább fáj, annál inkább szorongunk, amitől nem tudunk a megszokott színvonalon teljesíteni. Ennek következménye pedig a szorongás fokozódása és a fájdalmat felerősödése. Ördögi kör - magyarázza a fájdalomspecialista.

Az esetek többségében a KFSZ forrása egy sérülés vagy betegség. Ritkábban, de az is előfordul, hogy egy pszichés trauma vagy a negatív élmények összessége "feléleszt" egy régi fájdalom-emléket, ami idővel állandósul. Ilyenkor alakulnak ki azok a fej-, váll-, nyak- és hátfájdalmak, több mozgásszervben jelentkező fájdalmak, vagy akár izom- és idegi fájdalmak, amelyeket nagyon nehéz elviselni és diagnosztizálni is.

A diagnosztizálás is lehet csapatmunka

Tisztán kell látni, hogy a KFSZ páciens nem túloz, hanem valóban szenved. Az okot azonban nem feltétlenül lehet kimutatni laborvizsgálatokkal és képalkotó módszerekkel. Emiatt nem ritka, hogy a KFSZ páciensek egyik szakorvostól a másikig keverednek, diagnózis és valódi segítség nélkül. Éppen ezért fontos a rendkívül alapos kikérdezés és vizsgálat alapján felállított diagnózis, amely szinte fél gyógyulás - hangsúlyozza a szakember.

A krónikus fájdalom szindróma valódi szenvedést okoz a betegnek. Fotó: 123rf

A feladat összetettsége miatt gyakran nem is egyetlen orvos mondja ki, hogy krónikus fájdalom szindróma okozza a tüneteket, hanem egy csapat, amelynek a fájdalomspecialistán kívül tagja lehet többek között egy ortopédus, egy reumatológus, egy neurológus és akár egy mentálhigiénés szakember is.

"Saját praxisomban, sok komplexen kivizsgált betegem esetében akullancsterjesztette Lyme borelliosis is több esetben okozott KFSZ-re jellemző tüneteket, mint a vándorló fajdalom, az ízületi fájdalmak, a zsibbadó-szurkáló érzések a végtagokban, a depresszív hangulat, az alvászavar, a teljesítménycsökkenés, a szorongás, az általános rossz közérzet" - ismertette a fájdalomspecialista.

Csodaszerek helyett komplex kezelés segíthet

Ha megszületik a diagnózis, el kell dönteni, hogy milyen eljárás, milyen összetett kezelés lehet a legjobb hatásfokú. A célzott injekciókúra éppúgy hatékony lehet, mint a természetes hatóanyag tartalmú eljárások, például a hialuronsavas, vagy az orvosi kollagén injekciók, a lökéshullám- vagy a lágylézer terápia. Nagyon jól alkalmazható KFSZ-nél az akupunktúra is, amelynél az összetett hatásokon túl az is fantasztikus, hogy a kezelés nem csak az adott betegségen, de az individuális terápián is múlik - sorolja a lehetőségeket a szakember.

"Ezen kívül elengedhetetlenül fontos, hogy a gyógyulást támogassuk funkcionális gyógytornával, célzott mozgásterápiával. Pszichés oldalról is kell a segítség, a pszichológusok, pszichiáterek, életvezetési tanácsadók segítsége nélkül ugyanis nem lehet teljes a felépülés. Ez különösen akkor igaz, ha már kialakult szorongás vagy depresszió is. A komplex fájdalomcsillapító és oki kezeléseknek éppen az a lényege, hogy több oldalról közelítsünk a KFSZ felé, és minden fázisban erősítsük a páciensek kitartását, hogy a javulás, a gyógyulás elérhető" - emelte ki a szakértő.