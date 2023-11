Becsípődött a derekad? Így gyógyulj fel mihamarabb

Fájdalmas tünetek

Az elsősorban égő fájdalmat, gyulladást okozó idegbecsípődés tünetei gyakran nem csak a derékra korlátozódnak, hanem a farizomba és a lábakba is tompán kisugározhatnak. A panaszok – ülő helyzetben fokozódó – bizsergő zsibbadással is együtt járhatnak, a leggyakrabban a comb hátsó részében, a farpofákban vagy a lábfejekben. A begyulladt idegek akár nagy mértékben beszűkíthetik a mozgástartományt, amely hatására bizonyos mozdulatok – elsősorban a hajolás – szinte teljesen lehetetlenné válhatnak. Az izomrostok annyira legyengülhetnek, hogy akár a legegyszerűbb fizikai terhelés is nagy nehézséget, remegést, hidegrázást okozhat. A fájdalmas állapot néhány nap alatt magától elmúlhat, azonban súlyosabb esetekben több hétig vagy hónapig is elhúzódhat.

A DERÉKBECSÍPŐDÉSRE NEM LEHET FELKÉSZÜLNI. FOTÓ: GETTY IMAGES

Hajlamosító tényezők

A becsípődés hátterében különböző hajlamosító kórképek állhatnak. Az egyik leggyakoribb a gerincsérv, amely során a gerinccsigolyák között található porckorongok meggyengülnek, lapossá válnak és kitüremkedhetnek. A kialakuló nyomás hatására az idegek jóval könnyen becsípődhetnek. Szintén fokozhatják az állapot kialakulásának a kockázatát a különböző csontkinövések, az ízületi porcokat károsító rheumatoid arthritis, az idegeket folyamatos nyomás alatt tartó gerinccsatorna-szűkület, a csigolyacsuszamlás, valamint egyéb – például balesetek vagy sportolás során kialakuló – gerincsérülések is. A kezeletlen ortopédiai elváltozások okozta fájdalmak akár nagy mértékű mozgáskorlátozottságot is kiválthatnak, ezért a hosszútávú megoldást mindig az alapbetegségek célirányos kezelése jelenti.

Pihentetés és mozgásterápia

Ha a becsípődött derék néhány nap pihentetés hatására sem javul jelentősen, javasolt mielőbb orvosi segítséget kérni. A fájdalmas állapot kezelésére vény nélkül is a rendelkezésre állnak különböző gyulladásgátló gyógyszerek, izomlazítók, helyileg alkalmazható krémek, gélek, valamint fizikoterápiás lehetőségek. Ilyen például a gyógymasszázs, amely bár elsősorban megelőzésre alkalmas, a beállt, görcsös izmok kilazítására is hatékony lehet. A gyógytornászok és manuálterapeuták szintén jelentős segítséget nyújthatnak abban, hogy az ideggyulladás mielőbb enyhüljön, ráadásul bizonyos esetekben, az általuk javasolt terápia a kiváltó okok mögött húzódó alapbetegséget is gyógyíthatja. Mivel a speciálisan személyre szabott gyakorlatsorok a betanítást követően otthon is végezhetőek, ezért hossztávú megoldást jelenthetnek a megelőzésben.

A szakemberek szerint a kínzó derékfájás ellen a legjobb módszer a megelőzés. Mire érdemes figyelni? 5 hasznos tippet hoztunk!

Helyi hatású készítmények

Számos hatóanyag tartalmú krém, gél, illetve tapasz elérhető a derékfájás kezelésére. Ilyen hatóanyag például a capsicum frutescens (cserjés paprika), a cymphytum officinale (fekete nadálytő), salix alba (fehér fűz), a harapagophytum procumbens (ördögcsáklya), valami olyan kígyóméreg kivonatok, mint például a crotalus atrox toxint (csörgőkígyó méreg) vagy a naja toxinindiai (kobra méreg). Szintén fájdalomcsillapító és gyulladáscsökkentő hatással rendelkeznek a helyileg alkalmazható, nem szteroid–gyulladáscsökkentő készítmények (NSAID-ok), így például a dexketoprofén vagy ibuprofén tartalmú krémek, gélek és tapaszok.

Szájon át szedhető gyógyszerek

A becsípődések okozta gyulladások és a vele járó fájdalmak szájon át szedhető gyógyszerekkel is enyhíthetőek. Az orvosi vényre kapható izomlazítók és egyéb készítmények mellett, a patikában recept nélkül is elérhetőek olyan gyógyszerek, amelyek jelentősen segíthetnek megkönnyíteni és lerövidíteni a kínzó állapottal járó nehézségeket. A kezeléskor elsődleges cél a fájdalom- és a gyulladás csillapítása, amellyel a funkciók mielőbbi helyreállítása is felgyorsítható. Erre alkalmasak lehetnek a szájon át szedhető NSAID készítmények. Ilyenek például a diklofenák vagy ibuprofén tartalmú gyógyszerek, amelyek hatásosak az izom- és ízületi fájdalmak tüneteinek az enyhítésére. A gyulladás- és fájdalomcsillapító gyógyszereket kúraszerűen érdemes alkalmazni, valamint fontos azt is hangsúlyozni, hogy a különböző NSAID hatóanyagok keverése ellenjavalt. Használat előtt mindig olvassuk el figyelmesen az adott gyógyszerhez tartozó betegtájékoztatót, bizonytalanság esetén pedig kérjük orvosunk vagy gyógyszerészünk segítségét.