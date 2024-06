Sajog a derekad? A séta csodát tehet, ha így csinálod

Gerinc- és ízületi problémák minden második embert érintenek, a hát- és derékfájás igazi népbetegség, ez pedig a szakemberek szerint a helytelen életmódra, az ülőmunkára és a rossz tartásra vezethető vissza. Jó tudni azonban, hogy már heti háromszori sétálás is majdnem felére csökkenti a derékfájás kiújulásának esélyét – számol be az ausztráliai Macquarie Egyetem kutatásának eredményéről a The Guardian.

Nem kell napi 10 kilométert megtenni, már fél órányi sétával is látványos eredményt érhetsz el. Fotó: Getty Images

Semmi nem kell hozzá, mégis sokat segít

A kutatók 701 olyan felnőttet vizsgáltak három éven keresztül, akik korábban derékfájásra panaszkodtak. A résztvevők felét egy gyaloglási programban és fizioterápiás oktatásban részesítették, míg a többiek egy kontrollcsoportba kerültek, és nem kaptak semmilyen útmutatást, kezelést.

Azok, akik hetente háromszor-ötször, átlagosan heti 130 percet sétáltak, kétszer annyi ideig maradtak fájdalommentesek, mint azok, akik semmilyen kezelésben nem részesültek – magyarázza Mark Hancock, a tanulmány vezető szerzője, az ausztráliai Macquarie Egyetem fizioterápia professzora.

Nem kell mindennap 5-10 kilométert gyalogolni ahhoz, hogy ezek az előnyök érvényesüljenek. Fontos, hogy rövid sétákkal kezdjük, majd fokozatosan növeljük a távolságot és az intenzitást, ahogy az erőnlétünk növekszik. A séta egy olcsó, széles körben elérhető és egyszerű testmozgás, amelyet szinte bárki végezhet attól függetlenül, hogy hol él, hány éves vagy milyen társadalmi-gazdasági helyzetben van

– tette hozzá a kutató, aki szerint nem tudni pontosan, miért olyan jó a gyaloglás a hátfájás megelőzésére. Valószínűleg a gyengéd lengőmozgások, a gerinc terhelésének és erősítésének kombinációja is közrejátszik.