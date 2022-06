A térdfájdalom csillapítása

A gyógyszeres megoldások mellett otthoni és alternatív módszerekkel is felvehetjük a harcot a kellemetlen tünet ellen, de elhúzódó fájdalom esetén mindenképpen keressük fel az orvost.

Otthoni kezelés négy lépésben

Ha fáj a térdünk, nem kell egyből a legrosszabbra gondolni: lehetséges, hogy csak túlerőltettük, vagy tettünk egy rossz mozdulatot, és nincs is semmilyen komolyabb probléma a háttérben. Az enyhébb sérülések két-három napos otthoni kezeléssel könnyen gyógyíthatóak.

A legfontosabb, hogy néhány napig pihentessük a térdet, tehát ha lehet, töltsünk minél több időt ülve és fekve, ne hajolgassunk, ne gyalogoljunk sokat.

Második lépésként jegeljük a fájó testrészt, a fagyasztott borsó például nagyon jó választás, hiszen teljesen rásimul a térdünkre. Fontos, hogy tegyük törülközőbe a jégakkut vagy a fagyasztott zöldséget, és maximum 20 percig jegeljük vele a fájó testrészt.

A fáslizás azért hasznos, mert segít elkerülni a folyadék felhalmozódását a sérült szövetekben és stabilan tartja a térdet.

A duzzanat megelőzésére pedig az a legjobb mód, ha felpolcoljuk a lábunkat.

Gyógyszerekkel a térdfájdalom ellen

Vény nélkül kapható fájdalomcsillapítók segítségével (acetaminofen, ibuprofen, naproxen) könnyíthetünk a fájdalmon, illetve kipróbálhatunk helyileg ható sportkrémeket is.

A visszatérő térdfájdalommal mindenképp keressünk fel egy szakembert. Fotó: 123rf

Ha ezek nem hatnak, szükség lehet vényköteles gyógyszerekre is, amelyek enyhítik a fájdalmat vagy betegségünk (például a rheumatoid arthritis vagy a köszvény tüneteit. Néhány esetben térdízületbe beadott szteroidtartalmú injekcióra is szükség lehet, amely csökkenti az ízületi gyulladás tüneteit és akár több hónapig is enyhíti a fájdalmat.

A műtéti út

A betegség vagy sérülés milyenségétől függően többfajta műtét segítségével szabadulhatunk meg a fájdalomtól. Az egyik megoldás az artroszkópia, tehát az ízület tükrözése. Régen vizsgálati módszernek is használták, de ma már a modern képalkotó vizsgálatok térhódítása miatt majdnem kizárólag kezelési eljárást értenek alatta. Ezt a műtétet általában ambuláns módon végzik ízületi gyulladás, porcleválás, porcsérülés, illetve meniszkusz- és tárdszalagsérülések esetén.

Teljes vagy részleges térdprotézisre ízületi gyulladás vagy ízületi porckopás esetén lehet szükség. A beavatkozás során a teljes térdízületet vagy csak a legjobban károsodott részeket más mesterséges anyagokkal pótolják. A műtét akár 3 órán keresztül is eltarthat, és utána nagyon fontos a megfelelő rehabilitáció, tehát a többhetes pihentetés, a fizikoterápia és a gyógytorna.