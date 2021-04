Az arcpuffadással így vehetjük fel a harcot

A láthatóan felpuffadt, megdagadt, kontúrját vesztett arc hátterében a szervezet egyik természetes reakciója, a vízvisszatartás áll. "Az arc felpuffadása általában értágulatok és az elektrolitháztartás egyensúlyzavarának következménye. Ilyenkor folyadék távozik az erekből, ami aztán a bőr alatt gyűlik össze. A nyirokkeringés feladata lenne, hogy elvezesse a szervezetben felhalmozódott felesleges és veszélyes anyagokat, ám előfordulhat, hogy ez a folyamat lelassul. A legfontosabb, amivel javíthatjuk a nyirokelvezetést, a bőséges vízivás" - hívja fel a figyelmet a Women's Health portál cikkében Emma Craythorne bőrgyógyász.

Japánban a szokás, hogy felkelés után azonnal, éhgyomorra vizet kell inni, évezredes hagyományokkal rendelkezik. Mutatjuk, mi mindenben segíthet ez az egyszerű trükk!

A felesleges víz felhalmozódása számos kiváltó okra visszavezethető, ilyen például a túlzott só- vagy alkoholfogyasztás, az allergia, a korai ébredés vagy a PMS is. "Egyes esetekben komolyabb, kezelést igénylő egészségügyi probléma tünete is lehet a vízvisszatartás, beleértve a pajzsmirigy-betegségeket, a reumás ízületi gyulladást vagy a különféle vesebetegségeket" - teszi hozzá dr. Susan Mayou bőrgyógyász szakorvos. Ha arra gyanakszunk, hogy a puffadt arc hátterében komolyabb probléma húzódik, keressük fel háziorvosunkat, aki szükség esetén továbbirányít a megfelelő szakorvosi kivizsgálásra.

A szervezet vízvisszatartása okozza a felpüffedt arcot. Fotó: Getty Images

Ételek, amiket ajánlott kerülni

Mint azt már említettük, a vízvisszatartásért elsősorban a túlzásba vitt só felel, ezért ha gyakran ébredünk felpüffedt arccal, próbáljuk csökkenteni a sófogyasztásunkat. Ételeinket ízesítsük zöldfűszerekkel, borssal, fokhagymával vagy más aromás ízesítővel, emellett pedig figyeljünk arra is, hogy ételeink mennyi hozzáadott sót tartalmaznak. A készételek között bőven találni sóbombákat, ilyenek például a csipszek és sós ropogtatnivalók, feldolgozott húsfélék (sonka, szalámi, kolbász, szalonna), sajtok, olajbogyó, savanyúságok, halkonzervek, olajos magvak, szójaszósz, leveskockák és készen kapható salátaöntetek.

A poharazás sem tesz jót

Az alkohollal is érdemes csínján bánni, ha szeretnénk elkerülni a duzzadt arcot. Az alkoholos italok vizelethajtó hatásúak, így dehidratálják a szervezetet, a bőr emiatt szárazzá és ráncossá válhat, miközben az értágító hatás miatt észrevehetően felpuffad. Az arcbőr már egy-két pohárka ital után is kipirul, míg a krónikus alkoholproblémák esetén az apróbb hajszálerek elpattannak, a pirosság pedig állandósul az orcákon (ezt nevezi a köznyelv borvirágos arcnak). "Az alkohol megfosztja a bőrt a vitaminoktól és egyéb tápanyagoktól, ezért hosszú távon komoly károkat okozhat a túlzott alkoholfogyasztás. A vörös orcák mellett olyan bőrbetegségek kialakulásában is közrejátszhat, mint például a rosacea" - figyelmeztet dr. Mayou.

Gyors lohasztó trükkök

Amennyiben tudjuk magunkról, hogy szervezetünk hajlamos a vízvisszatartásra, és gyakran küzdünk felpüffedt arccal, érdemes bevetni pár trükköt. A hormonális változásokra vagy az allergiára sajnos nincs ráhatásunk, de arra például figyelhetünk, hogy mennyi sót és alkoholt fogyasztunk. Nem lehet elégszer hangsúlyozni a bőséges folyadékfogyasztást sem, hiszen a víz segít felgyorsítani a nyirokkeringést és elvezetni a szövetközi folyadéktöbbletet. Ha szomjazunk, a nyirokkeringés még jobban lelassul, és a tünetek egyre csak fokozódnak.

Alváshoz, ha lehet, emeljük meg a fejünket (például egy extra párna használatával), ez a póz is segít a felesleges folyadék elvezetésében. Ébredés után mihamarabb keljünk ki az ágyból, függőleges helyzetben ugyanis a gravitáció segít lehúzni a duzzanatot és elvezetni a felgyülemlett folyadékot a testben. Arcápolási rutinunkat is érdemes felülvizsgálni. A hideg is segít csökkenteni a duzzanatot és a lobot, ezért érdemes bőrápoló készítményeinket (krémeket, szérumokat, arcpermetet) és eszközeinket (például az arcmasszírozó hengerünket) a hűtőszekrénybe tenni, hogy kellemesen hűsítsék a puffadt, gyulladt bőrt. A reggeli arcmosást is lehetőleg hideg vízzel végezzük. Fontos, hogy a nap végén mindig alaposan eltávolítsuk a sminket és a szennyeződéseket az arcunkról, mielőtt ágyba bújnánk. A kosz és a sminkmaradványok ugyanis gyulladást okozhatnak a bőrben, ami tovább ronthatja az állapotunkat. Emellett érdemes rendszeresen végezni olyan otthoni arcmasszázst, amely a nyirokkeringést serkenti.

5 perces arcmasszázs

Oszlassunk szét pár csepp arcápoló olajat az ujjbegyeinket, majd gyengéd, de határozott mozdulatokkal lentről felfelé csúsztassuk végig az ujjainkat az arcunkon.

A szem környékét a gyűrűsujjunk apró, körkörös mozdulataival finoman ütögessük körbe, belülről kifelé és felfelé haladva.

A homlokot harminc másodpercig masszírozzuk lentről felfelé, belülről kifelé.

Húzzuk végig az ujjainkat az állcsúcsunktól a füleink felé, és masszírozzuk át az alsó állkapocs területét is.

Az orrunkat is masszírozzuk át a csúcsától a szemöldökig, és vissza.

A szánkkal csücsörítsünk pár másodpercig, majd mosolyogjunk szélesen, ezzel a száj környékén is stimuláljuk a véráramlást.

Végül a fültőtől indulva a kulcscsont irányába végezzük sepregető mozdulatot az ujjainkkal.

Ha fokozni szeretnénk a hatást, a masszázs végén fogjunk néhány jégkockát, tekerjük őket egy vékony anyagba, majd óvatosan simítsuk körbe velük az arcunkat, különösen a homlok és a szemek környékén. Ez nemcsak a duzzanatot segít csökkenteni, de feszesebbé és fényesebbé is varázsolja az arcbőrt.