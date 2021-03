Jáderoller: tényleg hatásosabb így a ránctalanítás?

Aki kicsit is figyeli a szépségápolási trendeket, az az elmúlt években biztosan találkozott már a jáderollerekkel. Elég csak az Instagramon beütni a kifejezést a keresőbe, máris több mint 164 ezer olyan találatot kapunk, amelyben ez a féldrágakőből készült eszköz szerepel. De vajon tényleg hatásos? Vagy csak egy újabb marketingfogás? Lássuk!

Hit kérdése

Az ásványok gyógyító erejében vagy hisz valaki, vagy nem. A jádét, melyet már 5-6 ezer évvel ezelőtt is használtak dísztárgyak készítésére például Kínában (is), igazán különlegesnek tartják. Az egészségügyi felhasználásának előnyeiről szóló források azonban elég bizonytalan lábakon állnak. Bár több helyütt is olvasni róla, hogy az "ősi kínai orvoslás" a jádéra, mint "mennyei kőre" hivatkozott, azért élünk a szkepticizmus lehetőségével. Főleg, mert a többi között ennyiféle jótékony hatást tulajdonítanak neki: nyugtat, méregtelenít, gyógyítja a vesét és a hólyagot, erősíti az idegeket, sejtregeneráló, sebgyógyító, fokozza a termékenységet és még az alvásproblémákra is megoldást nyújt. Akaratlanul is megfogalmazódik az emberben: ez már mindenre is jó, avagy túl szép ahhoz, hogy igaz legyen? A kételkedés jegyében tehát a tudományhoz fordultunk, vajon a féldrágakövek, mint a jáde, de említhetnénk a rózsakvarcot vagy az ametisztet is, valóban képesek lehetnek gyógyítani?

A jáde-roller hűsítheti a bőrt, hozzájárulhat az arcápolók jobb felszívódásához és fokozhatja a vérkeringést. Fotó: Getty Images

Nincs rá tudományos bizonyíték

A livescience.com néhány éve, amikor a gyógyító kövek ismét divatba jöttek, megpróbálta kideríteni, van-e a kristálygyógyításnak valós tudományos alapja, és mint kiderült, nincs. Egy olyan érdemi tanulmányt találtak mindössze, ami ezzel foglalkozott, és ami azt sugallja, hogy a kristályokkal való gyógyítás placebohatást válthat ki. Magyarán valóban jobban érezheti magát az ember egy ilyen kezelés után, de arra nincs tudományos magyarázat, hogy ez valamely féldrágakőnek lenne köszönhető. "Nincs bizonyíték arra, hogy a kristályokkal való gyógyítás a placebohatáson túl is működne" - idézik a cikkben Christopher French-et, a londoni egyetem pszichológiai anomáliákat kutató egységének vezetőjét, a tanulmány szerzőjét.

Mégis használhat

Ennek ellenére a jáderollerek és más féldrágakövekből készült eszközök töretlen népszerűségnek örvendenek. De miért? - tehetjük fel a kérdést jogosan. A válasz egyszerű: mert használnak, csak éppen nem azért, mert abból az adott anyagból készültek. Ennél sokkal egyszerűbb a magyarázat.

Ennyiféle hatása van A Healthline.com összegyűjtötte, melyek azok az előnyök, amelyeket az arcrollerek használatával elérhetünk. Javítja az arc vérkeringését, ezáltal a bőr fényesebbé és feszesebbé válhat.

Segíthet a bedugult orrmelléküregek kiürítésében. Néhány tanulmány arra jutott, hogy ezeknek az eszközöknek a használata segíthet megnyitni és kitisztítani a szinuszokat.

Csökkenti a puffadást. A nyirokkeringés fokozásával segíthet elvezetni a felgyűlt folyadékot a bőrből, akár a szem alatti táskákból is, így csökkentve a puffadást.

Hűti és nyugtatja a bőrt. Ha valódi jádét használunk, az hűtés nélkül is hűvös, ha nem, akkor érdemes az eszközt hűtőben tárolni használat előtt. Nemcsak a puffadáson segít, de a pórusokat is összehúzza.

Segít eloszlatni a bőrápolási termékeket az arcon. Akkor siklik igazán könnyen a bőrünkön a roller, ha valamilyen krémet, szérumot vagy olajat használunk, amik viszont az eszköznek köszönhetően a bőr mélyebb rétegeibe is könnyebben eljutnak.

Javíthatja a hangulatunkat. Az arcmasszázs általában segíthet enyhíteni a szorongást.

Megszabadulhatunk a toxinoktól. A nyirokkeringés fokozásával a test képes hatékonyabban megszabadulni a sejtekben felgyűlt méreganyagoktól.

"Bár a féldrágakövek állítólag elvezetik a negatív energiákat és kiegyensúlyozzák a 'csít'. Ettől eltekintve a fő funkciójuk az, hogy masszíroznak" - magyarázta a byrdie.com-nak Renée Rouleau, az amerikai celebek ismert szépségápolási tanácsadója. A két lábbal a földön álló szakember nem hisz a csodákban, mint mondja, az arcmasszírozás, végezzék bármilyen módszerrel is, hat, hiszen elősegíti a vérkeringést, ezáltal a bőr sejtjei friss vérhez és tápanyagokhoz juthatnak. Rouleau szerint azonban az idővel megereszkedő arcon nem képesek segíteni a jáderollerek, mivel nem tudják megfelelően stimulálni az izmokat, a nyirokkeringést azonban igen, és ez segíthet a puffadás elleni küzdelemben.

Erre figyeljünk

Joshua Zeichner bőrgyógyász, aki osztja Rouleau véleményét, azért az anyag előnyeként kiemelt egy tulajdonságot. "A kő hűvös érintése képes enyhíteni a bőr gyulladását" - mondta. A dermatológus emellett arról is beszélt, az ilyen rollerekkel segíthetjük a krémek és szérumok jobb felszívódását a bőrbe. Nem mindegy azonban, hogy hogyan használjuk azokat. Mindig finom mozdulatokkal görgessük az arcunkon, soha ne nyomjuk erősen. Ahhoz pedig, hogy a legjobb hatást érjük el, mindig lentről felfelé, a gravitációval ellentétesen haladjunk, kifelé a fülek és a halánték irányába, ezek ugyanis a test nyirokelvezetési pontjai - magyarázza a szakember.

Lépésről lépésre

Ha úgy döntünk, hogy beszerzünk egy ilyen rollert, vagy már van is, de nem vagyunk biztosak abban, hogy hogyan érdemes használni, segít a Healthline.com alábbi útmutatója:

Az előzetesen megtisztított arcbőrünkre vigyük fel kedvenc arcápolónkat, legyen az hidratáló, szérum vagy olaj. Lehet ezek nélkül is alkalmazni a rollereket, csak arra kell figyelni, hogy ne húzza-nyúzza az arcot, mert az hozzájárulhat az apró ráncok megjelenéséhez, felerősödéséhez. Kezdjük a nyaktól és haladjunk felfelé. Ne oda-vissza húzgáljuk a rollert, csak mindig felfelé görgessük. Haladjunk az állkapocs mentén a fülek irányába, csak felfelé görgető mozdulatokkal. Így haladhatunk az arccsontig. A homlokon a halánték irányába görgessük a rollert, csak felfelé irányuló mozdulatokkal. Szemöldökünkön horizontálisan görgessük végig az eszközt, kimondottan kellemes érzés lehet ez, főképp azoknak, akik sokat küzdenek fejfájással.

Akár mindennap használhatjuk a rollert,az igazán jó eredmény érdekében, az időtartamot pedig próbáljunk 5 és 10 perc közé szorítani, annál kevesebb ugyanis egy tanulmány szerint kevés a vérkeringés fokozásához, 10 percnél több görgetés viszont már sok lehet. Ha esetleg fájdalmat tapasztalnánk, akkor pedig azonnal hagyjuk abba.

De mi a helyzet a ráncokkal?

A ráncok ellen a harcot leginkább az arcápolási termékek veszik fel, hiszen azoknak vannak olyan aktív hatóanyagaik, mint például a hialuronsav vagy a Q10, melyek képesek a ráncok feltöltésére, a bőr feszesítésére. Az arcrollerek viszont fokozhatják ezeknek a készítményeknek a felszívódását. A használatuk nyomán kialakuló fokozott vérkeringés segít eljuttatni a krémeket és szérumokat a mélyebb bőrrétegekbe, míg a fokozott nyirokkeringés abban segít, hogy könnyebben megszabaduljunk a sejtekben lerakódott toxinoktól. Így a válasz a címben feltett kérdésre: igen, hatásosabb lehet a ránctalanítás az arcrollerekkel, amennyiben a használatukat megfelelő arcápolási termékekkel is kiegészítjük.