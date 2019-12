Milyen hatások érheti bőrünket nap mint nap?

Smink

Ha nem megfelelően távolítjuk el a sminket, akkor jelentős mennyiségű szennyezőanyag maradhat a bőrön, amitől az nagyon érzékeny lesz, és bőrpír jelenhet meg az arcon. A különböző szépségápolási termékek alkalmazásakor, illetve a szennyeződések hatására a bőr nem tud megfelelően működni a mindennapi tisztítás nélkül.

Légköri szennyeződések

A bőrünk határt képez szervezetünk és a környezetünk között. Ez a szerv néz szembe mindennap a környezet nyújtotta szennyeződésekkel mind kívülről, mind belülről. A por, a cigarettafüst, a kipufogógáz, a finom és az ultrafinom részecskék, a nehézfémek, az ózon és a szén-monoxid folyamatosan hatást gyakorolnak a bőrre.

A bőr felszínére kerülő szennyeződések

A bőr áteresztő és aktívan működő ökoszisztéma, ahol számos változás megy végbe. Sok más szervünkhöz hasonlóan a bőr is a belső biológiai óránkat követi, illetve reagál a külső környezeti tényezőkre. Ha nem megfelelő arcápolási rutint követünk, felborul a bőr természetes egyensúlya, gyengül az ellenállóképessége a külső környezeti behatásokkal szemben.

Ahhoz, hogy bőrünket felkészítsük ezekre a mindennapi kihívásokra, az arctisztítás kiemelkedően fontos. A bőrön lerakódott szennyeződések, például por, baktériumok, elhalt hámsejtek beivódnak a pórusokba, ezért a reggeli és esti bőrápolás megkezdése előtt tisztítsuk meg vattakorong segítségével arcbőrünket a méreganyagoktól és szennyeződésektől. Ám nem mindegy mivel tesszük ezt.

Érdemes olyan aktív összetevőjű arctisztítókat választani, amelyek szappan -és, illatanyag mentesek, bőrgyógyászatilag teszteltek, kíméletesen távolítják el a szennyeződéseket.



Mind a habzó arctisztítók, mind pedig a leöblítést nem igénylő arclemosók kiváló alternatívát nyújtanak, hatékonyan és kíméletesen tisztítják a kényes bőrfelületeket. E készítmények kitűnően tolerálhatók a szemkörnyék kényes területén is, nem tartalmaznak mesterséges színezőanyagokat, aktív hatóanyagaik kombinációjával növelik az érzékeny bőr toleranciaküszöbét. A gyengéd tisztítás mellett segítenek a bőr biológiai funkcióinak megőrzésében is. Nyugtató és aktív összetevőinek köszönhetően gyorsan csillapítják a bőrirritációt. Ugyanakkor a korszerű micellaoldatot tartalmazó arc-és sminklemosó is azonnali frissességet nyújt, nyugtatja az érzékeny és irritációra hajlamos bőrt. A micellák gömb alakú molekulák halmaza, amelyek hatásmechanizmusuknak köszönhetően remekül távolítják el a bőrfelszínén található szennyeződéseket.

1995-ben a Bioderma dermatológiai kutatócsoportja bőrgyógyászokkal együttműködve fejlesztette ki az első micellás vizet Franciaországban. A Sensibio H2O micellás víz helyreállítja az egészséges bőr természetes tisztaságát. Reggel és este nyugtatja és mélyen megtisztítja a bőrt még a legfinomabb apró szennyeződésektől is, anélkül, hogy károsítaná a bőr természetes védőrétegét.

A tisztítás után elengedhetetlen a megfelelő hidratálás, ami visszaállítja a bőr természetes egyensúlyát. A lemosást nem igénylő arctisztítók használata után érdemes várni, míg a lemosó elpárolog az arcbőrről, mivel víztartalma felpuhítja a hámréteget így megkönnyíti a krém bejutását a bőr mélyebb rétegekbe.