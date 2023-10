5 szokás, amitől igazán szép hajkoronád lesz

Teljesen mindegy, hogy göndör, hullámos, egyenes, sötétbarna vagy épp szőke, rövid, félhosszú vagy derékig érő, minden hajtípusnak szüksége van külső és belső táplálásra is, hogy igazán fényes, egészséges legyen.

Sohase öblítsünk forró vízzel!

A forró víz nagy kárt okozhat a hajszálak szerkezetében, így inkább langyos vízzel mossuk ki minden esetben a sampont a hajunkból. Hajmosás után használjunk valamilyen ápoló balzsamot és pakolást is, így kevésbé válnak töredezetté a hajvégek. Fontos, hogy hajszárítás közben a hajszárítót sose tartsuk nagyon közel a hajhoz, mert a hajszálak roncsolódhatnak.

Belső "hajápolás": ételek

A külső ápolás nagyon fontos, de legalább ennyire fontos, mivel tápláljuk a testünk, ami a hajunk szerkezetére is kihat.

Zsírszegény tejtermékek, joghurt, tej, túró – nagyon jó kalciumforrás, fontos ásványi anyag a haj növekedéséhez.

Spenót, brokkoli – A-, C-vitamin forrás, amikre a szervezetnek szüksége van a faggyú termeléséhez. Ez az olajos anyag ugyanis, melyet a hajhagymák választanak ki, természetes hajkondicionálónak számít.



Mogyoró, dió – a dió alfa-linolénsavat tartalmaz, ami segíti a haj kondicionálását. A cinkhiány is járhat hajhullással, tehát érdemes a diót, dióféléket beiktatni az étrendünkbe.



Lazac – ez a halfajta verhetetlen, ha szépségápolásról van szó. Omega 3 zsírsavban gazdag. Ez a magas minőségű fehérjeforrás vasban és B12-vitaminban is dúskál. Ezek az esszenciális zsírsavak a haj egészségéért is sokat tesznek.



Hüvelyesek – igazi fehérje-forrás, ezenfelül pedig segítségükkel vashoz, cinkhez és biotinhoz is hozzájuthat a szervezetünk.



Baromfi – a csirke- és a pulykahús magas fehérjetartalmú és jelentős a vastartalma. A súlyos fehérje hiány hatására a tincsek színe is fakulhat.



Tojás – mindegy, milyen formában kerül a tányérra, egyike a legjobb fehérjeforrásnak. Tartalmaz biotin és B-12 vitamint, amik gondoskodnak a haj szépségéért.



Vágassuk rendszeresen a hajunkat!

Ahhoz, hogy egészséges hajkoronánk legyen, fontos, hogy rendszeresen felfrissítsük. Az elvékonyodott és töredezett hajvégek nemcsak esztétikailag rontják a összképet, de elhanyagolt hajkorona látszatát is keltik. Ha hosszú a hajunk, akkor is minimum 2-3 havonta iktassuk be a fodrászt!

A göndör fürtök nemcsak szerkezetükben különböznek az egyenestől, de egészen más ápolást is igényelnek ahhoz, hogy valóban hajkoronává válhassanak. Mitől göndör a haj?

Vitalitás a hajnak: biotin

A haj és a köröm elsődleges szerkezeti összetevője a keratin, egy kén tartalmú fehérje. A haj a szőrtüszőkből nő, ahol a sejtek új keratint termelnek, amely a haj belsejében erőskeratinszálakká változik. A B-vitaminok csoportjába tartozó biotin aktiválja a szőrtüszősejteket, hogy több keratint termeljenek. A biotin és a cink hozzájárulnak a haj normál állapotának fenntartásához. A vitamin étrendkiegészítő formájában szedhető, rendszeres szedése mellett, napi egy kapszula csodát művel a hajjal!

Felejtsük el a hajvasalót!

Szakemberek szerint heti két alkalomnál többször nem szabad hajvasalót használni. A túlzott hajvasalástól a hajvégek töredezetté válnak, ugyanis hő hatására a hajszálak hidrogénkötése megváltozik. Mindemellett a gyakori vasalás miatt tincseink elveszthetik természetes fényüket is, a haj egészségtelen kinézetűvé, élettelenné válhat.