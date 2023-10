Ezek a B-vitaminhiány legjellemzőbb jelei

A vízben oldódó vitaminok közül a fókusz mindig a C-vitaminon van, pedig az ebbe a csoportba tartozó B-vitaminok szerepe sem elhanyagolható. Szervezetünk nem képes hosszabb ideig, nagyobb mennyiségben tárolni ezeket a vitaminokat (a vizelettel kiürül a felesleg), fontos a folyamatos pótlásuk. Kiegyensúlyozott táplálkozással vagy komplex étrend-kiegészítőkkel gondoskodhatunk a B-vitamin raktáraink szinten tartásáról, de ha nem ügyelünk erre, akkor különféle hiánybetegségekkel, panaszokkal kell számolnunk.

A B-komplex vitamincsaládba összesen nyolc különböző B-vitamin tartozik

A B1-vitamin, azaz tiamin leginkább az egyoldalú táplálkozás miatt okozhat problémát. Az idegsejtek és az izmok működéséhez elengedhetetlen, az anyagcsere folyamatokban kiemelt szerepe van, illetve a szénhidrát anyagcseréjét biztosító enzim alkotóeleme. Hiánya ödémával, szív- és érrendszeri tünetekkel jelentkezhet, idegpálya károsodást okozhat. Ezenfelül az úgynevezett beriberi betegséget is. A beriberi elsősorban a Távol-Keleten gyakori a hántolt rizs fogyasztása miatt, Európában pedig az alkoholizmus következményeként fordul elő. Korai szakaszában a betegeket hányinger, étvágytalanság, gyengeség, zavartság, ödéma gyötri, de nem kizárt az idegrendszeri károsodás, amit a lábujjak zsibbadása, a lábfejen tapasztalható égő érzés, lábikragörcsök jelezhetnek.

ÉTRENDÜNKBEN LEGYENEK B-VITAMINBAN GAZDAG ÉLELMISZEREK. FOTÓ: GETTY IMAGES

B2-vitamint a sejtek oxidatív anyagcseréjében játszik szerepet. Súlyos esetben bőrgyulladás, száj nyálkahártyájának gyulladása, repedezett ajkak, szájzug berepedés léphet fel hiánya esetén.

B3-vitamin (nikotinsav). A szervezet képes előállítani, viszont étkezéssel nehéz pótolni, hiszen a felszívódása rossz hatásfokú. Jellemző hiánytünetei a pellagra (romlik az érintettek mozgáskoordinációja, gyakori az agresszió, a szellemi leépülés és a zavarodottság), bőrirritáció, idegrendszeri problémák, hasmenés, mentális problémák.

A B5-vitamin (pantoténsav) a zsír lebontásában játszik szerepet, csökkenti a stresszt, energiát termel, a férfi-női nemi hormonok előállítását segíti elő. Hiánya lábujjak zsibbadását vagy hasi görcsöt idéz elő.

A pyridoxinnak is nevezett B6-vitamin az aminosavak anyagcseréjében és a fehérjék lebontásában játszik szerepet. Ezek mellett a hámszövetek működését és az idegsejteket szabályozza. Vérszegénységet, bőrgyulladást, fogékonyságot a fertőzésekre, súlyos esetben hányást, hasmenést, görcsös rohamokat idézhet elő a hiánya.

B7-vitamin, vagyis biotin hiány esetén, gyengülhet a köröm- és hajszerkezet. Hajhullás és feltűnően töredező körmök esetén érdemes B7-vitamin hiányra is gondolni, főleg ha ezek mellett hangulati ingadozásokkal, depresszióval is küzdünk.

A B9-vitamin a folsav. Terhesség esetén pótlása kiemelten fontos, hiszen a magzat gerinc fejlődése B9-vitamin pótlás mellett tud lezajlani. Hiánya esetén nyelvgyulladás, fejlődő szervezetnél fejlődési rendellenességek léphetnek fel, valamint gyomor-bélrendszeri betegségek.

A B12-vitamin többek között a vérképzéshez is elengedhetetlen, biztosítja a vörösvértestek szintézisét. Hiánya súlyosabb esetben vérszegénységet okozhat. Jellemző tünetei: sápadtság, állandó fáradtság, légszomj, szapora lélegzetvétel, valamint a depresszió, ingerlékenység, szédülés. Ezenfelül hozzájárul az idegrendszer megfelelő működéséhez, a táplálékból való energianyerés folyamatához, a DNS-szintézishez és a sejtregerenáció és sejtanyagcsere megfelelő működéséhez. A folsav és a B12 vitamin – az idegrendszer megfelelő működése mellett – elengedhetetlenül szükségesek a sejtosztódáshoz, ezért rendkívül fontosak a magzati fejlődés során. Ezen felül részt vesz a fehérjeszintézisben is. Fontos, hogy a B12-vitamin természetes formában csak állati eredetű táplálékokban található meg, tehát a vegánok és vegetáriunosok különösen kitettek a B12-vitamin hiánynak. Felszívódása a szervezetben az ételből az életkor előrehaladtával romlik. 55 éves kor felett ajánlott rendszeresen ellenőrizni a B12-vitamin szintet. Ha a kognitív képességek romlásnak indulnak vagy épp memóriazavar lép fel, akkor lehet gyanakodni a B12-vitamin hiányára is. 14 éves kor fölött a B12-vitamin napi szükséges mennyisége 2,4 mikrogramm, várandósság, szoptatás esetén 2,6-2,8 mikrogramm.