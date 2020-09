Narancs: a húsa és a héja is csodás hatású

Legelőször is meg kell említeni, hogy a narancs vízben gazdag gyümölcs, egy közepes méretű darabban körülbelül félpohárnyi folyadék található - írja a health.com. Ez azért fontos, mert a víznek különösen nagy a szerepe abban, hogy a testünkben zajló folyamatok rendben működjenek: az elegendő folyadékfogyasztás a többi között hozzájárul a mentális és fizikai energikussághoz, a normális keringéshez és anyagcseréhez, a szervek optimális funkcionálásához, illetve a méregtelenítéshez is.

Dúskál rostban, ásványi anyagokban és flavonoidokban

A narancsban bőven találunk rostot is. Egy közepes méretű gyümölcs elfogyasztásával mintegy 3 gramm rostot viszünk be a szervezetünkbe, ami a napi szükséglet 12 százaléka. A rostok révén a narancs támogatja az emésztést, segít a vércukor- és inzulinszint kiegyensúlyozásában, teltségérzetet biztosít, és akár azalvásminőségét is javíthatja. És mivel a 3 grammból közel 2 gramm vízben oldódó rost, a narancs normalizálja a koleszterinszintet és csökkentheti a zsigeri zsír mennyiségét (utóbbi egyébként azért veszélyes, mert megnöveli a testben lévő gyulladások szintjét, illetve az olyan krónikus betegségek kialakulásának veszélyét, mint a 2-es típusú diabétesz, a magasvérnyomás-betegség és néhány ráktípus).

Ha elmajszolunk egy narancsot, azzal a napi C-vitamin-szükségletünk közel 80 százalékát fedezzük, emellett azonban olyan fontos ásványi anyagokhoz is hozzájutunk, mint a kálium vagy a folsav. Előbbi a szív és az izmok egészségéhez elengedhetetlen, utóbbi az agy és az idegrendszer működését segíti, javítja a memóriát, csökkenti a depresszió kialakulásának kockázatát. Kisebb mennyiségben ugyan, de megtalálható a narancsban a kalcium, a magnézium, az A- és a B-vitaminok is.

A narancsnak számos jótékony hatása van. Fotó: Getty Images

A flavonoidoknak gyulladásgátló, vírusellenes és antimikrobiális hatást tulajdonítanak, szerencsére a narancs bővelkedik az említett antioxidánsokban. A narancssárga gyümölcs ennek köszönhetően csökkenti az oxidatív stressz káros hatásait, sőt: támogatja mentális egészségünk megőrzését. Egy korábbi tanulmány ugyanis, amely az American Journal of Clinical Nutrition című szaklapban jelent meg, rávilágított, hogy a flavonoidok - különösképpen az idősebb nőknél - jelentősen redukálták a depresszió veszélyét, mindemellett jó hatással voltak a testsúlyra.

Kóstoljuk meg a héját

Nemcsak a húsa, hanem a narancs héja is nagyon egészséges. Kutatások kimutatták például, hogy a benne lévő flavonoidok segítenek meggátolni a rákos sejtek növekedését, reprodukálódását és terjedését. Egy korábbi tanulmányból, amelyet a University of Arizona szakemberei készítettek, kiderült, hogy heti egy evőkanál citrushéj elfogyasztása 30 százalékkal csökkentheti a laphámsejtes bőrrák rizikóját. Fontos azonban tudni, hogy ha a gyümölcs héját is meg szeretnénk enni, akkor célszerű organikus narancsot választani, aminek nevelésénél nem használnak káros vegyszereket. Fogyasztás előtt alaposan mossuk meg a héjat, majd reszeljük le, vigyázva, hogy a héj belső, fehér felét már ne bántsuk.

A narancs egyébként egy nagyon sokoldalúan felhasználható gyümölcs, így ha nem magában, esetleg dzsúz formájában szeretnénk bevinni a szervezetünkbe, adjuk hozzá zabkásához, salátákhoz. Készíthetünk belőle ízletes desszertet is, ehhez keverjük össze olajos magvakkal, joghurttal és olívabogyóval.