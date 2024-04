Ötször drágább most a magyar eper a külföldinél, ez az oka

Jelenleg 5-6 ezer forintos ár körül vásárolhatjuk a hazai eper kilóját az üzletekben, ami jelentősen magasabb, mint amennyibe a külföldről behozott gyümölcs kerül. Apáti Ferenc, a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke a Spirit FM műsorában magyarázta el, miért kell ilyenkor csaknem ötször annyit fizetni a hazai gyümölcsért, és mikortól válhat elérhető árúvá a hazai szamóca.

Magyarországon a szamócaszezon április elején, vagy a hónap első felében kezdődik. Idén a korai kitavaszodás miatt 1-1,5 héttel előrébb van a szamócaszezon is, helyenként akár 2 héttel is, így már húsvét előtt megjelent a magyar szamóca a boltokban. Spanyolországban, Olaszországban, Görögországban, ahol hónapokkal hamarabb kezdődik a szezon, ott most van a dömping, túlkínálat van, és az áru egy részével az a cél, hogy kármentésként, akár nyomott áron is eladják a terméket.

Jelenleg 5-6 ezer forintos ár körül vásárolhatjuk a hazai eper kilóját. Fotó: Getty Images

Viszont a mi klimatikus adottságaink mellett a szamócák ilyen korán csak és kizárólag üvegházban, vagy fűtött fóliaházban teremnek meg, szabadföldön egyelőre nem - mondta az interjúban a szakember. Szamócát pedig üvegházban vagy fóliaházban drágán lehet előállítani, ez az oka annak, hogy ez most még nagybani árakon is ilyen magas árakon van a piacon is. Most a fogyasztói ár 5-6000 forint körül van, a szezon közepére pedig 1000-1500 forint körül várható. De ha jön egy meleghullám, sokszor a fogyasztói ár is “benézhet az 1000 forint alá” - mondta Apáti Ferenc. Az áprilistól júniusig tartó átlagos fogyasztói ár 1500-2000 forint körül várható.