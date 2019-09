A szőlő ezért egészséges

Segíthet az egészséges testsúly elérésében

A szőlőben számos értékes anyag található, többek között antioxidáns tulajdonságokkal rendelkező flavonoidok, amelyek egy 2016-ban készült tanulmány szerint segíthetnek az egészséges testsúly elérésében. Emellett egy csésze szőlőben mindössze 100 kalória van, ezért kifejezetten alakbarát, egészséges nassolnivalónak számít.

Gyulladáscsökkentő hatású

Mint a legtöbb növényi eredetű élelmiszer, antioxidánstartalma miatt a szőlő is sejtvédő hatású. Napi egy-két csésze szőlő rendszeres fogyasztása védi a szöveteket a vegyi reakcióktól, amelyek gyulladásokat okozhatnak a szervezetben. Ráadásul a szőlő a keringés egészségének is jót tesz, mivel segít szabályozni a vérnyomást, védi az ereket, a benne található anyagok pedig erősítik az erek falát.

A szőlő még a vérnyomásunk szabályozásában is segíthet

Az agynak és a bőrnek is jót tesz

A szőlő polifenoljai javítják a kognitív funkciókat és védik az idegsejteket az oxidatív stressz káros hatásaitól, így segíthetnek abban, hogy csökkenjen az agyat érintő betegségek kialakulásának esélye. Emellett a benne található fitotápanyagok védik a bőr sejtjeit az ultraibolya-sugárzástól.

Csökkentheti a cukorbetegség kialakulásának esélyét

A szőlőben egy rezveratrol nevű antioxidáns is található, amely kutatások szerint hatással van a szénhidrát-anyagcserére, ezáltal pedig segíti a szervezetet a vércukorszint szabályozásában. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy ez a hatás csak nyers szőlő esetében érvényesül, mivel a feldolgozott szőlőt tartalmazó termékekben általában sok cukor is van, amelynek éppen ellenkező a hatása.

Segít hidratálni a szervezetet, és rákmegelőző hatású

A szőlő 82 százaléka víz, éppen ezért hozzájárul ahhoz, hogy szép legyen a bőrünk és a sejtjeink gyorsabban regenerálódjanak. A gyümölcs fogyasztása védi a sejtek DNS-állományát, éppen ezért több rákbetegség kialakulásának megelőzésében is szerepet játszhat, amit több kutatás eredményei is igazolják. Egyes tanulmányok szerint a kis mennyiségű, jó minőségű vörösbornak is lehetnek előnyös hatásai a szervezetre, de mivel a borban alkohol is van, legjobb, ha ezt az ízletes gyümölcsöt mégis inkább egyszerűen csak nyersen, frissen a fürtről szemezgetve fogyasztjuk.

Forrás: goodhousekeeping.com