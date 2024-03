Így lesz a házi narancslé növényvédőszer-mentes

Ha gyakran fogyasztasz frissen facsart, házi narancslevet, az hozzájárulhat egészséged megőrzéséhez. Csakhogy a hagyományos módon termesztett citrusfélék héja gyakran tartalmaz növényvédőszer-maradékokat – mutatott rá közelmúltbeli Facebook-posztjában az élelmiszeripari trendekkel és kockázatfigyeléssel foglalkozó Rizikometer.

A bolti termékekkel szemben sokan a frissen facsart narancslére esküsznek. Fotó: Getty Images

Ezekre figyelj, hogy kifogástalan narancsleved legyen

A német ÖkoTest cikkére hivatkozva azt írták, néhány tippel minimálisra csökkenthető annak kockázata, hogy káros szermaradékok kerüljenek a frissen facsart gyümölcslébe. Az alábbiakban ezeket ismertetjük.

Ha teheted, bio narancsokat vásárolj, ezek ugyanis általában nem vagy csak nagyon enyhén szennyezettek növényvédő szerekkel.

Az egyéb – például mikrobiológiai - szennyeződések eltávolítása érdekében a gyümölcsöket préselés előtt alaposan mosd le langyos vízzel, utána pedig alaposan tisztítsd meg a kezeidet – vagy facsarás közben eleve egy konyhai papírtörlővel fogd meg a narancsokat.

Boltban kapható 100 százalékos narancsleveket hasonlítottak össze frissen facsartakkal spanyol és olasz kutatók. Mutatjuk, mekkora a különbség.

Ne csak gyümölcsléként fogyaszd!

Ahogy már korábbi cikkünkben is olvashattad, nemcsak íze, hanem értékes tápanyagai miatt is megéri gyakrabban venni – és enni – narancsot. Sok benne egyebek mellett a C-vitamin, a kálium és a béta-karotin, valamint rostban és vízben is igen gazdag gyümölcs.

Ahhoz, hogy a legtöbbet hozd ki belőle, lehetőleg mindig nyersen, a teljes gyümölcsöt fogyaszd. Így őrizheted meg rost- és vitamintartalmának legnagyobb részét” – tették hozzá a szakértők.