Lassabban barnul a banán, ha így tárolod

Egy tiktokker annak próbált utánajárni, milyen módon lehet a banán barnulását a lehető legjobban lelassítani - írja az Iflscience. Több alternatív tárolási módszert is kipróbált, amelyek valóban hatással voltak a gyümölcs érésére.

Videójában a férfi összegyűjtötte, hogy az emberek többsége hogyan szokta tárolni ezeket a gyümölcsöket, majd összehasonlította a felmerülő módszereket. Néhány banánt simán csak kitett egy tálban a konyhapultra (más gyümölcsöt nem is tett mellé), néhányat pedig betett a hűtőszekrénybe. Kipróbált néhány olyan netes trükköt is, amelyekkel elvileg lassítható a barnulás üteme: ezeket követve nedves papírtörlőt, illetve alufóliát is tekert a szárra.

Pulton tárolva a banán kevésbé barnult meg. Fotó: Getty Images

Az eredmények szerint a hűtőben tartott banán járt a legrosszabbul, amely jóval korábban barnult be a többinél. Nem váltak be a praktikák a szár betekerésével sem, a legtovább az a banán húzta barnulás nélkül, amelyet a pulton tartott a tiktokker.

A barnulás hátterében egyébként egy jól ismert kémiai folyamat áll. A banán egy etén nevű gázt termel és bocsát ki magából. Ez a vegyület gyorsítja az érését, viszont emiatt barna foltok jelennek meg rajta, illetve íze és állaga is megváltozik. Ha a gyümölcs megsérül, az érintett területen is fokozódik az etén termelődése, így a nyomódás helyén barna folt jelenik meg.

Nem tanácsos emiatt a banánt más gyümölcsökkel egy kosárban tárolni, az etén ugyanis azok érését is felgyorsítja: így hamarabb meglágyulnak és tönkremennek. A legjobb tehát egymagában, egy száraz, hűvös (de nem hűtőhideg) helyen tárolni, például egy kamrában - így marad a lehető legtovább fogyasztható.