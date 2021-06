Meg lehet enni a görögdinnye magját?

Sokan ódzkodnak attól, hogy megegyék a görögdinnye magját, de vajon van-e alapja a félelmeknek? Erre a kérdésre kereste a választ a témával foglalkozó cikkében a Prevention. Beth Warren dietetikus úgy vélekedik, semmi sem történik, ha dinnyeevés közben néhány mag is lecsúszik a torkunkon. A szintén dietetikusként dolgozó Keri Gans viszont arra hívta fel a figyelmet, hogy ha 100 százalékban nyersen fogyasztjuk a magokat - más szóval, ha még rajtuk van a fekete héj -, akkor nem emésztjük meg őket, hanem egészben haladnak át a szervezetünkön.

Erről Jessica Cording dietetikus szerint különösen az emésztőrendszeri érzékenységgel, problémákkal küzdőknek fontos tudniuk, hiszen esetükben lehetséges, hogy ha túl sok magot fogyasztanak el, akkor gyomorproblémák alakulnak ki. Sőt, a magvak székrekedést is okozhatnak. "Minden az elfogyasztott mennyiségen múlik. A magokban rengeteg oldhatatlan rost van: ha nincs elég víz vagy más anyag, ami továbbtolja őket, az emésztésünk lelassulhat" - magyarázza Gina Keatly dietetikus.

Mit kell tudni a görögdinnye magjáról? Fotó: Getty Images

Összegzésképpen Gans úgy nyilatkozott, hogy "ha a magokat csíráztatjuk vagy főzzük, sütjük, a szervezetünk teljesen megemészti őket, és így kiaknázhatjuk az egészségre gyakorolt előnyeiket". De egészen pontosan milyen előnyökről van szó?

Ezért egészséges a görögdinnye magja

Cording szerint a görögdinnyemag remek magnéziumforrás - 28 grammnyi mennyiség elfogyasztásával a napi magnéziumszükségletünk 30 százalékét fedezhetjük. Jó hatással van a szív egészségére is, köszönhetően a benne lévő likopin nevű antioxidánsnak, amely a piros gyümölcsök és zöldségek élénk színét adja. Keatly azt mondja, a likopint "rengeteg pozitív egészségügyi hatással hozták összefüggésbe, a szív- és érrendszeri egészség megőrzésétől kezdve a rákmegelőzésig". A görögdinnye magja ezenkívül más alapvető vitaminokat és ásványi anyagokat is tartalmaz, például folsavat, mangánt, cinket és némi vasat is.

Sós rágcsálnivaló vagy vaj is készíthető belőle

Mint arra Beth Warren rámutatott, a megmaradt görögdinnyemagokból finom és egészséges rágcsálnivalót is készíthetünk: locsoljuk meg őket némi olívaolajjal, szórjuk meg sóval, majd mehetnek a sütőbe. Ez a ropogós változat természetesen nemcsak rágcsálnivalónak tökéletes, hanem kiváló salátákba, joghurtba vagy zabkásába is, mondja Gans.

Cording pedig azt ajánlja, hogy próbáljuk ki a görögdinnyemagvajat, amelynek krémes, mogyoróvajra emlékeztető állaga van. Kenhetjük teljes kiőrlésű pirítósra, használhatjuk gyümölcsökhöz mártogatósként, vagy adhatunk belőle egy kanálnyit turmixokhoz.