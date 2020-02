A magnéziumot így kell helyesen szedni

Létfontosságú ásványi anyag

"Csökkenti a szívbetegségek, a 2-es típusú cukorbetegség, acsontritkuláskialakulásának esélyét, ezenkívül segít az elalvásban, enyhíti az idegességet, a migrénes fejfájást és mérsékli a vérnyomást" - sorolja az ásványi anyag jótékony hatásait Dr. Carolyn Dean, a Nutritional Magnesium Association tagja, és a The Magnesium Miracle című könyv írója. Hozzáteszi: a magnézium további előnye, hogy azokat az enzimeket aktiválja, amelyek szabályozzák az emésztést, a felszívódást, a fehérje, a zsír és a szénhidrát hasznosítását.

"Magnéziumban gazdagok a zöld leveles zöldségek (pl. spenót), a teljes értékű gabonák, a babfélék, az olajos magvak. Táplálkozás útján fedezhetjük a teljes napi szükségletünket, vagy annak egy részét, de sokan inkább magnéziumtartalmú táplálékkiegészítőt szednek, hogy biztosan ne alakuljon ki hiány" - folytatja a doktornő.

Magnézium szedésekor oda kell figyelni pár dologra. Fotó: Getty Images

Mennyi az elég?

A National Institutes of Health (NIH) ajánlása szerint naponta kb. 310-420 milligramm magnézium szükséges szervezetünk ideális működéséhez, bizonyos állapotok esetén pedig még ennél is többet kell bevinni: ilyen például a terhesség, szoptatás, komoly fizikai megterhelés, emésztőrendszeri megbetegedés, diabétesz, illetve a 65 év feletti életkor. Érdekesség, hogy az Office of Dietary Supplements adatai szerint a 70 éven felüli férfiak és a tinilányok esetében különösen gyakori a magnéziumhiány, így nekik szintén érdemes fokozottan figyelniük, hogy elkerüljék a lehetséges negatív következményeket.

Mint minden vitamin esetében, itt is felmerül a kérdés: túl lehet-e adagolni a magnéziumot? A NIH kiemeli, hogy ritkán, de előfordulhat, 5000 mg feletti mennyiségnél például már mérgezésről beszélhetünk. Az állapot olyan tünetekkel járhat, mint a hasmenés és a gyomorfájdalom, kezelés nélkül pedig akár halálos is lehet. A National Magnesium Association szerint főleg vese- és szívproblémákkal élőknek kell óvatosnak lenniük.

Többféle típus létezik

A magnéziumnak több típusa létezik, a leggyakoribbak az aszpartát, citrát, laktát, klorid, oxid, szulfát, L-treonát, malát és a glicinát. Dr. Dean felhívta a figyelmet, hogy az ásványi anyag bizonyos formái könnyebben szívódnak fel, így jobban is hasznosulnak - ezek általában azok, amelyeket vízben kell feloldani. A NIH szerint azonban utóbbi állítás nem vonatkozik a különféle magnézium-oxidokra és -szulfátokra.

Dr. Dean elmondta, a magnézium-glicinát, L-treonát és -malát tartalmú készítmények az újabb termékek közé tartoznak, ugyanakkor drágábbak is, ám a Journal of The American College of Nutrition kutatásából az derült ki, hogy hatékonyabban szívódnak fel, és kevésbé okoznak hasi diszkomfortot. Dr. Dean a porállagú magnézium-citrátot preferálja, mint kiemelte, ezt könnyű beszerezni, jutányos az ára, és mivel gyorsan feloldódik a vízben, elfogyasztása egyszerű. Fontos: bizonyos magnéziumtípusok hashajtó, savmegkötő hatást fejthetnek ki egyeseknél, erre is célszerű ügyelni a választásnál.

Este a legjobb

A magnéziumot a legjobb evés közben bevenni, így elősegítjük a felszívódását, és minimalizáljuk a hasi diszkomfort kialakulásának esélyét is, magyarázza Stephanie Schiff dietetikus. Az időzítés szintén sokat számít: "Bizonyos kutatások szerint esti bevétel esetén fejti ki legjobban a hatását, ilyenkor ugyanis segít ellazítani az izmokat, és ahhoz is hozzájárul, hogy hamarabb elaludjunk."

Mit mivel?

Dr. Tod Cooperman, a Consumer Labs elnöke még egy fontos dologra felhívja a figyelmet: a magnézium befolyásolhatja bizonyos vitaminok, ásványi anyagok felszívódását. "Ha multivitamint, kalciumot vagy cinket veszünk be, a magnéziumot a nap későbbi szakaszában célszerű pótolni. A magnézium emellett negatív hatással lehet a vérhígítók, vizelethajtók, a csontritkulás vagy a diabétesz kezelésére felírt gyógyszerek hasznosulására is. Amennyiben mi is szedjük valamelyiket a fent említett medicinák közül, mindenképpen egyeztessünk orvosunkkal" - javasolja a szakember.

Forrás: thehealthy.com