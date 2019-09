A csiperkétől a vargányáig: mindent a gombákról

Receptek gombával Böngésszen a HáziPatika.com gombás receptjei között, száznál is több finomságot ajánlunk!

A gombák tartósítása, előkészítése

Gombák évszakról évszakra

Gombák - az erdő ajándékai Lejátszás

Salátába is tehetünk vékony gombaszeleteket,. Vannak bizonyos gombák, amelyek nyersen mérgezők , de a hőkezelés tökéletesen hatástalanítja mérgeiket. Ezért nyersen csak olyan gombát fogyasszunk, amiről biztosan tudjuk, hogy így is veszélytelen.A gombák felhasználásának egyik legfinomabb területe a különböző húsokhoz készített töltelékek, fasírtok, illetve az illatosabb gombákból készült szószok. A legegyszerűbb ételt is. A gomba gyakran előfordul pizzák , és olasz tészták feltétjeként is. Gombakrémet hideg és meleg szendvicsekhez egyaránt készíthetünk.A gombát különböző módszerekkel tartósíthatjuk is. A szárítás az egyik legpraktikusabb, így egész évben elérhetővé válnak, bármilyen leveshez, szószhoz, raguhoz pillanatok alatt hozzáadhatóak lesznek. Száríthatjuk napon vagy sütőben, alacsony hőfokon is, illetve vannak speciális aszalógépek. Gombákat több centi sóval rétegezve is eltehetünk befőttesüvegben lezárva, így is sokáig elállnak. Ha van elegendő helyünk a mélyhűtőben, a. A gomba savanyítása is jó módszer, színes, szép formájú fűszereket hozzáadva kitűnő házilag készített ajándék is lehet belőle., mert nagyon magukba szívják a vizet. Csak folyó vízben mossuk meg, illetve a komoly gombászok néha csak finom ecsettel tisztogatják le a példányokat. Hámozni sem szükséges. A gombaételeket mindig frissen fogyasszuk, egy-két napnál továbbMagyarországon rengeteg fajta nagygomba honos, és tavasztól télig minden időszakban terem valami szezonra jellemző finomság. Némely gombának egészen költői szépségű neve van: bronzos vargánya, kékhátú galambgomba, lila pereszke, piruló őzlábgomba, lucfenyvesi rizike, sötét trombita gomba, fodros káposztagomba, mezei szegfűgomba. Ezek a varázslatos nevekA tavasz első gombái a kucsmagombák , amelyek jó idő esetén már. A legfinomabb közülük az úgynevezett ízletes kucsmagomba. Ez a gomba belül üreges, mely tulajdonsága kiválóan alkalmassá teszi arra, hogy különböző töltelékekkel készítsük el. A kisebb példányok sem vesznek kárba: mártásokhoz, szószokhoz, egy kis fokhagymával, kakukkfűvel, petrezselyemmel ízesítve remekül használhatók. A mezei szegfűgomba a nyári zivatarok után nő nagy mennyiségben. Apró és illatos, levesekhez, mártásokhoz kiváló.A sárga rókagomba klasszikus pörkölt alapanyag, ezen kívül bármilyen hús mellé illik mártásban. Sós palacsintába tölteléknek is finom a belőle készült ragu vagy pörkölt. Bizonyos gombászok szerint a friss rókagombának. Az egyik legfinomabb hazai gombakülönlegesség.