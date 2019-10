Milyen betegségeket lehet kezelni kannabisszal?

Egy hónap orvosi fűvel: "valami tényleg történt velem" - cikkünkben személyes beszámolókon keresztül mutatjuk be a CBD-tartalmű kenderolaj egészségre gyakorolt hatását. Kattintson!

Mindenekelőtt fontos tisztázni, hogy az orvosi kannabisz alapvetően ugyanaz a növény, mint amit rekreációs célokra is termesztenek, a különbség a kettő között mindössze a THC-tartalom. Magyarországon és a legtöbb európai országban a növényben megengedett THC-tartalom határa 0,2 százalék, ez alatt nevezzük "ipari kendernek", míg a magas THC-tartalma miatt tiltott fajtákat marihuánának. A kannabisznövényben eddig több mint ötszázféle vegyületet azonosítottak, ezeken belül több mint 110 különböző anyagot sorolnak a kannabinoidok csoportjába. Ezek mind olyan természetes vegyületek, amelyek képesek direkt vagy indirekt reakcióba lépni az emberi endokannabinoid-rendszerrel, azaz a testünkben szinte mindenhol megtalálható CB-1 és CB-2 receptorokkal.

Az orvostudományban eddig főleg két kannabinoidot használtak: a pszichoaktív THC-t és a nem pszichoaktív CBD-t. A THC okozza a jól ismert bódultságérzetet, de emellett orvosi célokra is használják, mert kutatások szerint csökkentheti a fájdalmat, és képes például a szklerózis multiplexes betegek mozgásbeli problémáin is javítani. A CBD egyáltalán nem jár bódultságérzéssel, tehát nem lehet tőle betépni, kutatások szerint azonban többféle betegség és tünet kezelésében is hasznunkra lehet. A legújabb kutatások a CBD és THC mellett főként a CBG-re és CBC-re fókuszálnak. A sokat emlegetett THC mellett többek között a kannabigerol (CBG) és a kannabikromén (CBC) jelenléte segíti elő az úgynevezett "társas hatást" (entourage effect) is, azaz a növényből származó kannabinoidok együtt hatékonyabban működnek, mint csak a CBD vagy csak a THC izolált vagy szintetikus formában.

Segíthet az epilepsziás rohamokon

A kannabiszból izolált CBD-hez kötődő legelső kutatások a gyermekkori epilepsziával kapcsolatban zajlottak. Az Amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerbiztonsági Felügyelet (FDA) eddig két epilepsziatípus kezelésében engedélyezte a CBD-tartalmú készítmények használatát. A szervezet álláspontja szerint a Lennox-Gastaut-szindróma és a Dravet-szindróma esetében a CBD-olaj is segíthet csökkenteni a rohamok számát.

A CBD bizonyítottan enyhíteni tud egyes panaszokon. Fotó: iStock

Csökkentheti a fájdalmat

Kutatások szerint a CBD többféle eredetűfájdalomcsillapításában is segítségünkre lehet. Sokoldalúságát egyrészt annak köszönheti, hogy belső kannabiszreceptoraink testünk szinte minden pontján megtalálhatók, másrészt hatásmechanizmusa arra épül, hogy a fájdalom érzékelésében részt vevő receptorok között a kommunikáció oda-vissza megtörténhet. Magyarul nemcsak úgy tudja csökkenteni a fájdalmat, hogy a fájdalmat küldő vagy érzékelő receptort elfojtja, hanem az érzékelő képes akár "visszaszólni" az adó receptornak, hogy elég lenne gyengébb és kevesebb jelet küldenie. HIV-betegek beszámolója szerint a CBD enyhíteni tudja a neuropátiás fájdalmat, tehát az idegek károsodásának egyik tünetét, de van bizonyíték már arra is, hogy hozzájárulhat a szklerózis multiplexhez kapcsolódó izomgörcsök enyhítéséhez. Arról pedig még jelenleg is folynak vizsgálatok, hogy a CBD valóban csökkenteni tudja-e az artritiszes beteg fájdalmát.

Enyhítheti a gyulladást

Több tanulmány is arra az eredményre jutott, hogy a CBD segíthet enyhíteni a gyulladásos folyamatokat, különösen az artritiszes megbetegedések, a szklerózis multiplex, a cukorbetegség vagy az Alzheimer-kór esetében. Érdemes tudni, hogy a növényben található a CBD-nél is erősebb gyulladáscsökkentő: a CBDA (kannabidiolsav). Egész pontosan a növényben legfőképp CBDA található, amely a megfelelő hőmérsékletre hevítve átalakul CBD-vé. Mivel savas vegyületről van szó, a CBDA-ban gazdag kivonatok csípős ízűek.

Segíthet a rákos betegeken

A laboratóriumi egerekkel végzett vizsgálatokban a CBD-olaj ígéretesnek bizonyult az emlődaganatot okozó rákos sejtek elpusztításában, valamint segítette a kemoterápiás gyógyszerek hatékonyságát. A minimális mennyiségű THC-t is tartalmazó, úgynevezett full spektrum kenderkivonatok akkor is hasznosnak bizonyulnak, amikor a kemoterápia hatására étvágytalanság és/vagy hányinger alakul ki.

A bőrnek is jót tesz

Bebizonyosodott, hogy a CBD hasznunkra válhat a pattanások kezelésében, ráadásul bőrünket is megvédi a károsodástól. Mivel a bőrünkben rengeteg CB-2 receptor található, számos bőrprobléma esetén már a CBD klinikailag is igazolt hatásáról beszélünk. A CBD gyulladáscsökkentő hatása a bőrön is jelentkezik. A pikkelysömör (psoriasis) és azatópiás dermatitisz(ekcéma) mellett a pattanások ellen lehet hatékony, mégis természetes gyógymód a kannabisz.

A leszokásban is segíthet

Korai tanulmányok azt mutatják, hogy a CBD segítségével az emberek könnyebben szoknak le a dohányzásról, valamint könnyebben teszik le az olyan kemény drogokat, mint a heroin, kokain vagy metamfetaminok. Ennek részben az lehet az oka, hogy a CBD enyhíti a szorongást és az izomfeszültséget.

Mikor nem ajánlott a CBD?

Egyetlen étel vagy gyógyszer elfogyasztása sem jár lehetséges mellékhatások nélkül, és természetesen a CBD sem kivétel ez alól. A klinikai kutatások csekély száma miatt még hosszú utat kell megtenni a kölcsönhatások természetének megértéséhez. Ennek ellenére már vannak bizonyítékok bizonyos kölcsönhatásokról, például orvossal vagy gyógyszerésszel folytatott konzultáció nélkül nem szabad CBD-vel kombinálni az olyan vérhígító gyógyszereket, mint például a warfarin, ibuprofén, kumarin.

Ha valaki úgy dönt, hogy gyógyszerek mellett CBD-olajat használ, akkor ajánlott az esetleges kölcsönhatás elkerülése vagy minimalizálása érdekében a CBD-olajat nem a gyógyszerekkel egy időben, hanem mindig a gyógyszerek után, nem pedig előtte, a lehető legnagyobb (akár több órás) különbséggel alkalmazni.

Forrás: webmd.com, orvosikannabisz.com