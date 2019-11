A pikkelysömör tünetei és kezelése

Mi az a pikkelysömör?

Nevét is hámló jellegéről kapta a betegség. A psora görög szó jelentése pikkely. A kórkép nem fertőző jellegű, egymástól elkapni nem lehet. Általában nem viszket, de vannak súlyosabb formák, vagy akut fellángolások, amikor a betegek viszketésről is beszámolnak. A bőrön lévő tünetek kezelések hatására elmúlhatnak, de a kezelés megszűnte után szinte mindig újból visszatérnek. A betegek egy részénél fájdalmas ízületi gyulladás is társul a bőrgyulladáshoz.

A népesség 1,5-2 százalékát tehát Magyarországon kb. 150-200 ezer, világszerte becslések szerint mintegy 120 millió embert érint a megbetegedés. A nők-férfiak aránya nagyjából egyenlő a megbetegedettek között.

A pikkelysömör okai

A psoriasis kór oka ma még ismeretlen, bizonyos, hogy kialakulásához több együttes tényező szükséges, ún. multifaktoriális betegség. Az egyik kétségtelen faktor az öröklődés, a hajlam a génjeinkben van kódolva, melyeket szüleinktől örökölünk. Fontos azonban kiemelni, hogy nem egy gén, hanem sok gén kombinációja felelős a betegség kialakulásáért és a gének örökítésével nem magát a betegséget, hanem csak az arra való hajlamot (prediszpozíció) örökíthetjük. Az öröklődés fontosságára utal az egyes családokban megfigyelhető halmozódás, vagy, hogy egypetéjű ikreknél az egyik testvér psoriasisa esetén 90 százalékos valószínűséggel az ikerpár másik felénél is megjelenik a betegség.

Mindkét szülő betegségénél a gyermek 60-75százalékos eséllyel lesz pikkelysömörös. Minél gyakoribb egy családban a megjelenése, feltehetően annál nagyobb az örökölt hajlam és annál fiatalabb korban kezdődik a pikkelysömör. A kialakuláshoz szükséges egyéb tényezők az öröklődés mellett a különböző kiváltó, provokáló faktorok. Ilyenek a bőrünket érő mechanikai hatások, főként a sérülések, (égés, rovarcsípés, tetoválás, műtétek) a különféle gombás és bakteriális bőrfertőzések, vagy ha egyéb ok miatt a bőr begyullad (pl. allergiás ekcéma, vírusfertőzések).

Az egész szervezetet érintő, "belső" provokáló faktorok közé tartozik a cukorbetegség, májbetegségek, belső szervi daganatok, és nem utolsó sorban a lappangva meghúzódó, heveny tüneteket nem okozó idült gyulladásos gócok. Ilyen lehet gyakran az idült mandula-, petefészek- vagy prosztatagyulladás, a fogínyben kialakuló tályogok, gyulladások, az idült arcüreggyulladás. Sokszor apikkelysömörmegjelenése hívja fel a figyelmet valamilyen addig észrevétlen, ismeretlen betegségre.

A pikkelysömör tünetei

Szinte mindig megfigyelhető jelenség a sötétvörös, hámló, bőrfelszínből kissé kiemelkedő bőrkiütés a papula. A papulák lehetnek 1-2 cm-esek, jellemzően azonban több cm-es ún. plakká folynak össze. A plakkok éles határral különülnek el az ép bőrterületektől, felszínüket lemezes hámlás borítja, mely viaszfehér színű. Ez a hámló réteg könnyen lekaparható, a lekaparás után pontszerű, apró vérzés látható. Másik jellemző tulajdonsága a betegségnek az ún. Köbner-tünet, ez abból áll, hogy a bőrt ért különféle ingerekre mintegy 2 hét után psoriasisos papulák alakulnak ki. Például műtétek után hegekben vagy testékszerek körül. Ez a Köbner-jelenség magyarázza a psoriasis gyakori megjelenését bizonyos bőrterületeken. Igen jellemző például a könyökökön és térdeken, melyeket gyakrabban megsértünk, beütünk.

Egy élethosszig tartó betegséggel nehéz megbirkózni. Tudjuk, hogy együtt kell élnünk vele, lelkileg mégis annyira nehéz feldolgozni, hogy hajlamosak vagyunk bármit elhinni, és akár többféle házi módszert kipróbálni. De vajon jól tesszük-e?

Gyakori ezen kívül a psoriasis a hajas fejbőrön is, vaskos hámlással kísérve. Szerencsére ritkán fordul elő, hogy a psoriasis tünetei az egész testfelszínen összefüggően jelennek meg (erythroderma psoriaticum). Ilyenkor az egész bőrfelület gyulladt, vörös, hámlik. Ez a forma mindenképp kórházi kezelést igényel. Legsúlyosabb megjelenése a pikkelysömörnek, amikor a bőrön gennyhólyagok (pustulák) látszanak. Ezek steril, nem fertőző gennyet (fehérvérsejt gyülemet) tartalmazó hólyagocskák 1-2 mm-estől több cm-esek lehetnek, enyhe esetben csak a tenyereken-talpakon, veszélyesebb esetben az egész testen jelentkeznek. A bőrtünetek mellett gyakoriak a körömtünetek, a körmökön apró, tűszúrás-szerű pontocskák, sárga köröm alatti elszíneződés, a köröm deformitása jelentkezhet. A nyálkahártyákat a pikkelysömör nem szokta érinteni.

A pikkelysömör tünetei leggyakrabban a könyökön és a térden jelentkeznek

A psoriasis tünetei fájdalmatlanok, sokszor nem viszketnek, de a betegek egy része erős viszketésről is beszámolhat. A pikkelyömörös betegek 10-40%-ában jellegzetes ízületi gyulladás is kialakulhat, mely a bőrtünetekkel egy időben, azokat megelőzve vagy később is jelentkezhet. Érintheti a kezek, lábak kis ízületeit, a gerincízületeket, de a nagyobb, csípő-, térd-, boka-, vállízületeket is.

A pikkelysömör kezelése

A pikkelysömör jelenleg nem gyógyítható meg véglegesen, de a betegek tünetmentessé tehetők és így jó életminőségben élhetnek. Minden rendelkezésünkre álló terápia a tünetek eltüntetésére irányul, és általában addig hat, amíg a beteg alkalmazza. Enyhébb esetekben helyi kezelést javasol a bőrgyógyász. A a plakkokon látható pikkelyeket hámlasztókkal kell (pl. 10 százalék karbamidos, 5-10 százalékos szaliciles kenőccsel, sós fürdőkkel) eltávolítani. A felgyorsult hámsejt oszlás gátlására különféle koncentrációjú ditranol oldat javasolható. A plakkokra alkalmazhatók szteroid tartalmú kenőcsök, krémek, oldatok, melyek a gyulladást erősen csökkentik. Kenőcs és gél formában elérhetőek D-vitamin analógokat (calcipotriol, tacalcitol) tartalmazó kezelések. Nagyon jó hatású pikkelysömörben a fénykezelés. Mind az UVA, mind az UVB spektrumú fényt használják. Speciális formája a fényérzékenyítő szerrel történő kezelést követően alkalmazott UVA (PUVA) kezelés, illetve a 311 nm hullámhosszú fénnyel történő UVB terápia (narrow-band UVB).

Súlyosabb esetekben a helyi kezelés és fényterápia mellett belső, gyógyszeres terápiára is szükség lehet. Jó hatású az A-vitamin szintetikus származéka, a retinoid tartalmú acitretin, mely a szarusodás folyamatát normalizálja vagy az erős gyulladáscsökkentő és immunszuppresszív hatású methotrexat és cyclosporin hatóanyagú kezelés. Látható, hogy igen sokféle terápia között választhat a kezelőorvos, a fenti kezeléseket jól meghatározott kombinációkban is alkalmazzák. Minden beteg számára egyénileg a tünetek súlyossága és egyéb betegségei figyelembevételével kell a terápiát a bőrgyógyásznak összeállítani. A psoriasis immunológiai folyamatainak részletesebb megismerését követően fejlesztették ki az ún. biológiai terápiákat.

Biológiai terápiák

A legújabb immunológiai kutatási eredményeket felhasználó terápiák áttörést jelentenek a pikkelysömör kezelésében. Olyan anyagokat juttatunk ilyenkor a szervezetbe, amelyek a fehérvérsejtek, egyéb immunsejtek és a hámsejtek által termelt gyulladásos molekulákat vagy ezek megkötésére alkalmas receptorokat blokkolják. A célzott kezelés hatására a bőrben csökken az immunológiai alapú gyulladás aktivitása, a hámsejtek újra normálisan tudnak működni. Napjainkra számos biológiai készítmény elérhetővé vált hazánkban, és a jövőben további kezelések megjelenése várható. Ezeket olyan betegek kaphatják, akik súlyos pikkelysömörben szenvednek, a hagyományos kezelések nem hatottak rájuk és a szigorú kivizsgálás feltételeinek megfelelnek. Fontos tudni, hogy a biológiai gyógyszereket csak a kijelölt centrumokban dolgozó szakorvosok írhatják fel. A centrumok listája a www.pszorigo.hu oldalon megtalálható.

Jelen leírás általános tájékoztatási céllal készült és nem helyettesíti az egészségügyi szakemberrel történő konzultációt. Konkrét panasz, kérdés esetén kérjük, forduljon kezelőorvosához.

