Itt a mogyorómentes mogyoróvaj

Az ország déli felén derült vagy fátyolfelhős, csapadékmentes idő várható. Eközben az északi tájakon a változó felhőzet mellett is több órára kisüt a nap. Délutántól északnyugat felől egyre nagyobb területen kezd megnövekedni a felhőzet, emellett egyre többfelé számíthatunk esőre, záporra, sőt néhol zivatarra is. Az ország délkeleti felén, kétharmadán erős lesz a délnyugati szél, északon, északnyugaton ezzel szemben az északnyugatira forduló szelet csak záporok, zivatarok környezetében kísérhetik erős széllökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 31 fok között alakul, az északi, északnyugati határ mentén lesz hűvösebb, míg a Dél-Alföldön a legmelegebb az idő. Késő estére 12 és 21 fok közé hűl le a levegő. A jövő hét elején egy hidegfront vet majd véget a nyárias időnek, előtte ugyanakkor még meleg levegő áramlik be, ami az időjárás-érzékenyeket is megviselheti.