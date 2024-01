Nem kell minden földimogyoró-allergiásnak rettegésben élnie

A földimogyoró az egyik leggyakoribb allergén, ami – egyéni érzékenységtől függően – több szervrendszert is érintő tüneteket okozhat az arra érzékenyek számára. A földimogyoró-allergia tünetei a következők lehetnek:

bőrkiütés,

ekcéma,

orrfolyás,

tüsszentés,

köhögés,

rekedtség,

hasmenés,

hányinger,

hányás,

viszketés vagy duzzanat a száj vagy szem körül,

légszomj, nehézlégzés,

szédülés,

ájulás.

A földimogyoró-allergia által okozott legsúlyosabb, életet is veszélyeztető állapot az anafilaxia, amely fulladással, illetve keringés- és szívmegállással is járhat, és azonnali orvosi beavatkozást igényel. A molekuláris alapú allergiavizsgálatoknak hála, a legtöbb érintettnek mégsem kell ettől a súlyos következménytől rettegnie, hiszen ma már pontosan beazonosíthatóak a számukra veszélyt hordozó allergének – emelte ki dr. Moric Krisztina allergológus, az Allergiaközpont munkatársa, aki az is elmagyarázta, miben más ez a vizsgálat a hagyományos allergiavizsgálatokhoz képest.

A molekuláris alapú allergiavizsgálat előnyei

„Míg a hagyományos allergiavizsgálatok az allergiát kiváltó anyag egészét vizsgálják, addig a molekuláris allergiavizsgálatok azért egyedülállóak, mert lehetővé teszik az allergének pontos, molekuláris szintű beazonosítását, és az egyén allergénprofilja alapján személyre szabottabb kezelési stratégiát alakíthatunk ki, még súlyos élelmiszerallergia esetén is” – magyarázta a szakember.

Korábban például a földimogyoró-allergia esetén – az anafilaxiás sokktól vagy az esetleges keresztreakcióktól tartva – az érintetteknek egy életre le kellett mondaniuk az összes olajos magról, és gyakran indokolatlanul szigorú diétát kellett tartaniuk. Ma már viszont – hála a molekuláris alapú allergiavizsgálatnak – egyetlen vérvétellel kimutatható, hogy a földimogyoró melyik komponensére allergiás valaki, és kiszűrhetővé válnak az álpozitivitást okozó allergének is. Emellett azonban a molekuláris diagnosztika segíthet a beazonosított allergén okozta várható reakciók felismerésében is.

Nem kell minden földimogyoró-allergiásnak rettegésben élnie. Fotó: Getty Images

Mely komponensek okozhatnak életveszélyes tüneteket?

Bár a földimogyoró kapcsán sokan azonnal az akár halált is okozó anafilaxiás sokkra gondolnak, tudni kell, hogy a földimogyoró (Arachis hypogaea) többféle allergén fehérjét tartalmaz, amelyek allergiás reakciót válthatnak ki az arra érzékeny embereknél. Ezeket a fehérjéket az „Ara h” előtaggal és egy sorszámmal jelölik.

A molekuláris alapú allergiatesztek segítségével pontosan elkülöníthetővé válnak az anafilaxia vezető tüneteiért felelős, magas rizikójú IgE-k (Ara h1, Ara h2, Ara h3, Ara h6) az enyhébb reakciókat okozó úgynevezett mellékkomponensektől (Ara h8, Ara h9).

Minőségibb életvitel a földimogyoró-allergiások számára is

A táplálékallergiás betegek számára elengedhetetlen a pontos, korrekt diagnózis, hogy a tüneteket kiváltó allergént elkerülhessék étrendjükben. Esetükben tehát a molekuláris alapú allergiateszt ahhoz is nagyszerű iránytűként szolgál, hogy mennyire szigorú diétát kell tartaniuk.

Ha ugyanis a panaszokat magas kockázatú (vagyis súlyos, akár életet veszélyeztető reakciókat okozó) komponens váltja ki, akkor valóban indokolt az adott allergén szigorú tiltása. Ám a kis kockázatú, enyhe szájnyálkahártya-reakciót okozó komponensek esetében az adott ételféleséget fogyaszthatja valamilyen formában (például főzve vagy sütve) az érintett, és egy esetleges diétahiba sem lesz végzetes kimenetelű számára.

A földimogyoró tehát különböző típusú és más-más tüneteket okozó fehérjékből áll, ezek között azonban olyanok is előfordulnak, amelyek életveszélyes reakciókat váltanak ki szervezetünkben. Ezért is rendkívül fontos, hogy kiderítsük, esetünkben mely komponenssel szemben áll fenn az allergia, és ennek ismeretében kapjuk meg a diétánk betartásához szükséges útmutatást és edukációt” – fogalmazott a szakértő.