A torma a mustár közvetlen rokona, leginkább fűszerként, ízesítőként használt reszelt gyökerét ismerjük. Elsősorban Kelet-, Közép-európai eredetű növény, ma már egész Európában elterjedt. Főként a vizes területeket kedveli, így a kertekben is érdemes úgy ültetni, hogy sok csapadék érje, meghálálja a gondoskodást és gyorsan szaporodik.

Élettani hatásai

Mivel kezelhetjük még az ízületi fájdalmakat? Az ízületi gyulladás előjelek nélkül jelentkezhet és megkeserítheti életünket. Kezelésére különös gondot fordítsunk!

A torma gyökere nagy mennyiségű szinigrin nevű anyagot tartalmaz, ami mirozináz enzim hatására allil-izotiocianáttá alakul és ez adja a torma erős, maró ízét. Emellett az allil-izotiocianát erős gombaölő és antibakteriális hatású, így a torma vírusos időszakokban remek gyógyszer lehet. Káliumban és C-vitaminban is gazdag, emellett tartalmaz még nátriumot, magnéziumot, kalciumot, más ásványi anyagokat, flavont, mustárolajat, szinigrint, glikozidokat.

Az emésztésünkre is jó hatással lehet a torma. Fotó: iStock

A tormában lévő glukozinolát erősíti a májat méregtelenítő munkájában. Vese- és húgyúti fertőzések ellen nagyon hatásos, valamint bronchitis kezelésére, felső légúti betegségekre és köhögésre is gyógyír. Magas rosttartalma miatt tisztítja a bélcsatornát, bélféregűző hatású is. Javítja az étvágyat is, hiszen serkenti a gyomor és az egész emésztőtraktus nyálkahártyáját.

Hogyan használjuk?

Külsőleg is remekül alkalmazható borogatásként. Elsősorban reumás panaszokra, fej- és fogfájásra, idegzsábára használják. Forrázatát immunerősítésre is használhatjuk. Ehhez forraljunk fel 5 evőkanál vizet, 5 evőkanál mézzel és 1 evőkanál frissen reszelt tormával. Naponta 5 teáskanálnyit fogyasszunk belőle.

Szirup készítéséhez 5 evőkanál vizet, ugyanennyi mézet, 1 evőkanál aprított hagymát és 1 evőkanál frissen reszelt tormát forraljunk fel. Napi 3 evőkanálnyit fogyasszunk belőle.

Belső használatra is kiváló, ehhez egyenlő arányban keverjünk össze frissen reszelt tormát mézzel. Napi 1 evőkanál javasolt.

Ha ízületi panaszokra használnánk, keverjünk össze frissen reszelt tormát 4 evőkanál sovány túróval, kenjük be a fájós területet 1/2 cm vastagon, majd 10 perc múlva mossuk le.

A tormából készült borogatás asztma, fejfájás, fogfájás ellenszere lehet. Ehhez reszeljünk tormát és kenjük lenvászonra egy kés segítségével, azonban vigyázzunk, hogy 10 percnél hosszabb ideig ne hagyjuk a bőrön, mert rendkívül irritáló hatású.

Rovarcsípés esetén kenjük a reszelt tormát az érintett bőrfelületre, és enyhén dörzsöljük be.