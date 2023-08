Rosszul alszol? Ezeket (ne) idd!

Talán nem is gondolnánk, de egyáltalán nem mindegy, mit iszunk elalvás előtt - nemcsak közvetlenül lefekvéshez készülődve, hanem hosszú órákkal korábban. Könnyen lehet, hogy egy délutáni kávé miatt annyi koffein jut a szervezetünkbe, amennyi még akkor is ébren tart, amikor már inkább aludnánk - írja az EveryDayHealth.

Szerencsére vannak olyan folyadékok is, amelyeket biztonsággal fogyaszthatunk, sőt, akár meg is könnyíthetik azt, hogy álomba zuhanjunk. Persze arra is figyelni kell, hogy ne lefekvés előtt közvetlenül igyunk, hanem körülbelül 3-4 óra (különösen az idősebbek esetében) teljen el az utolsó pohár és az ágyba bújás között, így elkerülhetjük azt, hogy a hólyagunk idő előtt felébresszen.

Ezeket idd lefekvés előtt

Víz

A tiszta vízzel nem lőhetünk mellé esténként sem: egyrészt nincs benne kalória, másrészt hidratál is. Ha nem iszunk eleget, akkor aludni is rosszul fogunk.

Kamillatea

Nem véletlenül ajánlják a kamillateát lefekvés előtt is: a hatása nyugtató, és segíti az elalvást.

Meggylé

A meggy gazdag melatoninban, az elalvást elősegítő hormonban, így önmagában fogyasztva is jót tehet esténként, nem feltétlenül kell gyümölcsléként innunk.

Egy jó kamillateával nem járunk rosszul. Fotó: Getty Images

Amit inkább hanyagolni kell

Alkohol

Lehet, hogy elálmosodunk tőle, de nem feltétlenül fogunk jót is aludni pár pohár alkohol után. Különösen azt nehezíti meg, hogy mélyen aludjunk, ezért érdemes körülbelül négy órával lefekvés előtt abbahagyni az alkoholfogyasztást.

Kávé

Ezt talán nem is kell magyarázni: a kávéban lévő koffein élénkíti a szervezetet, ráadásul vízhajtó hatása is van. Éppen ezért legalább 8 órával lefekvés előtt érdemes meginni az utolsó csészével.

Fekete vagy zöld tea

A kávéhoz hasonlóan a fekete és a zöld teában is van koffein, valamint vízhajtó hatásúak is. Még ha kevesebb koffeint is tartalmaznak, akkor sem érdemes a lefekvés előtti 4-6 órában inni egy bögrével, mert a kis mennyiség is meg tudja zavarni az ember alvási ciklusát.

Szóda

A szóda és a szénsavas italok akkor sem ajánlottak, ha éppen nincs bennük se cukor, se koffein. A szénsav ugyanis gázképződést, puffadást okozhat, ezért nem érdemes fogyasztani az elalvás előtti 3-4 órában.