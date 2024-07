Ezért alszol nyáron rosszabbul

„A nyári hónapokban kétségtelenül sokaknál megváltoznak az alvási szokások és az alvás minősége is. A hosszabb nappalok miatt később sötétedik, ez pedig megzavarhatja a cirkadián ritmust, a természetes alvás-ébrenlét ciklust. A túl magas hőmérséklet nemcsak az elalvást nehezíti meg, de rontja az alvás minőségét is. Az ideális alvási hőmérséklet nem több mint 18-20 Celsius, de ha mindezt klíma vagy ventilátor biztosítja, akkor lehet, hogy a zajra panaszkodunk” – magyarázta Koczó Levente, a SomnoCenter Alvászavar Központ vezetője.

Értelemszerűen nyáron több lehet a külső zaj is, például a forgalom, a szabadtéri koncertek és rendezvények, esetleg a túl hangos szomszédok miatt. De mi magunk is lehetünk okai annak, ha nyugtalanabbul alszunk, hiszen tovább vagyunk ébren, több az aktív tevékenységünk, nehezebben tudunk ellazulni. Bizonyos időszakokban pedig még allergiás tünetekkel – például orrdugulással és viszkető szemekkel – is számolnunk kell, amelyek szintén megnehezítik az elalvást és ronthatják az alvás minőségét.

A nyári hónapokban kétségtelenül sokaknál megváltoznak az alvási szokások és az alvás minősége is. Fotó: Getty Images

Így javíthatsz az alvás minőségén nyáron

Hűtsd le a hálószobát! Napközben tartsd behúzva a függönyt és leeresztve a redőnyt, hogy a szoba ne melegedjen fel. Ha szükséges, használj ventilátort vagy légkondicionálót, esetleg próbálj meg beszerezni egy hűtőmatracot.

Napközben tartsd behúzva a függönyt és leeresztve a redőnyt, hogy a szoba ne melegedjen fel. Ha szükséges, használj ventilátort vagy légkondicionálót, esetleg próbálj meg beszerezni egy hűtőmatracot. Lefekvés előtt szellőztess ki! Este azért már garantáltan érkezik egy kis friss levegő, amely segíthet lehűteni a szobát, ezáltal megkönnyítheti az elalvást.

Este azért már garantáltan érkezik egy kis friss levegő, amely segíthet lehűteni a szobát, ezáltal megkönnyítheti az elalvást. Válassz pamut ágyneműt, és viselj könnyű, lélegző anyagból készült pamutruhát! Váltsd le a nagyon feszülő vagy műszálas anyagból készült hálóruhákat, ágyneműket. A pamut vagy 100 százalékban természetes anyag segít szabályozni a testhőmérsékletet.

Váltsd le a nagyon feszülő vagy műszálas anyagból készült hálóruhákat, ágyneműket. A pamut vagy 100 százalékban természetes anyag segít szabályozni a testhőmérsékletet. Használj füldugót, alvómaszkot és sötétítő függönyt! Ha nagyon sok lenne a külső zaj- vagy fényhatás, akkor ezekkel az eszközökkel könnyebben elaludhatsz.

Ha nagyon sok lenne a külső zaj- vagy fényhatás, akkor ezekkel az eszközökkel könnyebben elaludhatsz. Kövesd most is az alvási rutint! Próbálj meg nagyjából minden nap ugyanabban az időben lefeküdni és felkelni. A hétvége se legyen kivétel!

Próbálj meg nagyjából minden nap ugyanabban az időben lefeküdni és felkelni. A hétvége se legyen kivétel! Kerüld a nehéz ételeket, a koffeint és az alkoholt lefekvés előtt! Ezek stimulálhatják szervezetet és az alvás ellenségeivé válnak.

Ezek stimulálhatják szervezetet és az alvás ellenségeivé válnak. Napközben igyál elég vizet! Fontos, hogy a napi vízmennyiséget ne lefekvés előtt idd meg, különben éjszaka többszöri ébredésre számíthatsz.

Ha semmi sem segít

Ha pedig az alvási problémáid a nyár elmúltával sem enyhülnek, akkor valószínűleg nem csak a magas páratartalom vagy hőmérséklet a ludas, de még csak nem is az utcában bulizó turisták. Ez esetben érdemes elvégezned egy online alvástesztet, és ha szükséges, egy alvásvizsgálatra is ajánlott elmenned, hogy megállapíthasd, alvászavarban szenvedsz-e, vagy csak a nyár tréfált meg.