Rossz szokások, amelyek miatt elhízhatunk

A kisebb-nagyobb túlsúllyal küzdők többsége szeretne megszabadulni a felesleges kilóktól. Ám ehhez érdemes tisztában lenni azokkal a rossz szokásokkal is, amelyek hátráltathatják a folyamatot – figyelmeztetett Dr. Mutnéfalvy Zoltán, az Endokrinközpont obezitológiával is foglalkozó orvosa.

Túl gyorsan eszünk

Nagyjából 20 percbe telik, amíg a gyomor közvetíti az agynak, hogy jóllakott. Éppen ezért, ha valaki túl gyorsan eszik, akkor nagyon könnyen eshet abba a hibába, hogy a kelleténél több kalóriát vesz magához, ez pedig elhízást eredményez. Így lehetőleg mindig nyugodt körülmények között, ráérősen, nem kapkodva fogyasszuk el az ebédünket, így kisebb az esély a túlevésre.

Túl sokat tévézünk

A Vermont Egyetem tanulmánya szerint azok a túlsúlyos résztvevők, akik 50 százalékkal csökkentették tévézési idejüket, átlagosan további 119 kalóriát égettek el naponta. A szakember azt tanácsolja, hogy ha mégis bekapcsoljuk a tévét, akkor se üldögéljünk közben a kanapén, hanem végezzünk például valamilyen háztartási feladatot kedvenc műsorunk figyelemmel követése közben. Így egyrészt aktívak maradunk, másrészt nem nassolunk.

A túl sok tévézés is nyomot hagy a testsúlyunkon. Fotó: Getty Images

Túl keveset alszunk

Az alváshiány akkor is éhessé teszi az embert, ha amúgy teli a gyomra. A kevés alvás ugyanis befolyásolja a kortizolszintet, ami nemcsak a hangulatunkra hat, hanem az éhségérzetünkre is. Ezenkívül a kevés alvás növeli a zsírraktározást a szervezetben, így lehetőleg minimum 7 órát aludjunk minden éjszaka.

Üres gyomorral vásárolunk

Sokan vannak, akik vásárlások alkalmával vesznek maguknak valamilyen falatoznivalót. Ez természetesen a legtöbb alkalommal valamilyen kalóriadús nassolnivaló vagy finomított pékáru. Ezt azonban sikeresen elkerülhetjük, ha nem üres gyomorral indulunk útnak – így kevesebb eséllyel csábulunk el egy-egy ínycsiklandó, ám hizlaló finomság láttán.

Kihagyjuk a reggelit

A reggeli a legfontosabb étkezés – nem hiába hangsúlyozzák a dietetikusok, hogy vétek kihagyni. Egy tápláló reggeli nemcsak jól elindítja a napot, de segít elkerülni azt is, hogy a nap folyamán a szükségesnél több kalóriát fogyasszunk. A szervezet ugyanis egy hosszabb „böjt” után felébredve egyfajta energialöketet igényel, amit a reggeliből kellene megkapnia. Ha ez kimarad, akkor a következő étkezések a szervezetet úgy fogja érzékelni, hogy éhezik, és tárolni kezdi az energiát.

Túl sokat stresszelünk

Bár a stressz valamilyen szinten a mindennapi életünk része, ennek ellenére nem szabad hagyni, hogy túlzott méreteket öltsön. A sok stressz ugyanis gyakran a testsúlyon is meglátszik. Igaz, egyesek ilyenkor fogynak, ám sokan vannak, akik „stresszevésbe” menekülnek, ráadásul az ilyenkor magasabb kortizolszint a zsírpárnák felhalmozódását is előidézheti. A stresszt teljes egészében nem lehet kiiktatni az életünkből, ám sokat segíthet a megfelelő stresszkezelés elsajátítása – mondta a szakértő.

Mit tegyünk, ha semmi sem segít?

Ha változtatunk az életmódunkon, elkerüljük a fenti hibákat, illetve odafigyelünk az étkezésre és a rendszeres mozgásra is, mégsem vagyunk képesek elérni a kívánt eredményt, akkor érdemes hormonvizsgálatot végeztetnünk. Több olyan endokrin betegség is van ugyanis, amely gátolja a fogyást és túlsúlyt eredményez. Ezek nagy része azonban könnyen gyógyítható, így a hormonzavar kezelésével a testsúly csökkenése is beindulhat – ismertette Mutnéfalvy Zoltán.