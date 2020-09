Okok, amiért nehéz megszabadulni a hasi zsírtól

A hasielhízásoka legtöbbször az egészségtelen táplálkozás. Túl sok finomított szénhidrát és káros zsírok - ezek a gyarapodó úszógumik receptjének fő összetevői. A lapos hashoz azonban főképp zöldségekben és sovány húsokban gazdag étrend szükséges, mely lehetőleg mentes a káros zsíroktól és a vörös húsoktól. De sokszor az is elég lehet a zsírpárnák lefaragásához, ha kissé visszafogjuk a szénhidrát-fogyasztásunkat (tészta, cukor, pékáruk). Vannak azonban, akik állítják, betartanak minden szabályt, mégsem lesz karcsúbb a derekuk. Hogy mi lehet ennek az oka, arról a WebMD készített egy összeállítást.

Szeretjük a hasunkat

Mind a bőr alatti zsírpárnáknak, mind pedig az izmok alatti, a létfontosságú szerveinket körbevevő zsigeri zsírnak mennie kell. Főképp, hogy az utóbbi jelentősen megnöveli a szív- és érrendszeri betegségek, amagas vérnyomásvalamint a diabétesz kialakulásának kockázatát. Legtöbbször már az is elég az úszógumink méretének csökkentéséhez, ha korlátozzuk a táplálékbevitelünket, azaz szimplán kisebb adagokat fogyasztunk anélkül, hogy bármit is változtatnánk étrendünkön. Mert, ahogy említettük, a hasi elhízás hátterében az esetek jelentős részében az áll, hogy túlságosan is szeretjük a hasunkat, így hajlamosak vagyunk finom, de egészségtelen fogásokkal kényeztetni, ráadásul sokszor mennyiségi korlátozás nélkül.

Füstölgünk

A dohányzás - mint azt mindenki tudja - több okból is káros. Fontos azonban tudatosítanunk annak a tanulmánynak az eredményét, mely szerint a zsigeri zsírok elszaporodásához is jelentősen hozzájárul a cigarettázás. Szóval, ha kellene még egy érv a leszokás mellett, a hasi zsír feltétlenül szóba jöhet.

Stresszelünk

Amikor stressz ér, testünket elárasztja a kortizol, egy stresszhormon, aminek nyomán a zsírok szívesebben telepszenek meg deréktájon. Ha túl sok stressz ér, mindenképpen érdemes stresszkezelési technikákat elsajátítanunk, de akár orvosunk tanácsát is kérhetjük, hogyan birkózzunk meg az ilyen helyzetekkel. A testmozgás, a meditáció és a jóga az esetek többségében hatékony, érdemes ezekkel és saját módszereinkkel, vagy akár professzionális segítséggel felvértezni magunkat a stressz és a plusz kilók ellen.

Ahhoz, hogy megszabaduljunk a hasi zsírtól, jelentős változtatásokra lesz szükség az életmódunkban. Fotó: Getty Images

Nem mozgunk eleget

Talán mondanunk sem kell, a hasi zsírtól megszabadulni nem lesz egyszerű. Ha derekunk körül a centi túl sokat mutat - férfiaknál több mint 101, nőknél több mint 89 centimétert -, akkor ideje a mérsékelt fizikai aktivitás elkezdésének. Kezdetnek heti legalább 150 perc séta vagy 75 perc tempós kocogás elég lesz, kiegészítve két súlyzós, erősítő edzéssel. Mielőtt azonban bármibe is belefognánk, ne felejtsünk háziorvosunkkal konzultálni.

Nem a megfelelő sportot űzzük

Ha csak felülésekkel akarunk megszabadulni az úszóguminktól, akkor bizony csalódottak leszünk az eredménytől. Ahhoz ugyanis, hogy sikerrel járjunk, izomzatot kell építeni. Minél több ugyanis az izmunk, annál több kalóriát égetünk el. Így tehát, ha csak egyfajta edzésre van időnk, válasszuk aerob edzésformát, mint a séta vagy a futás. Sokkal jobban égetik a zsírt. Kezdjük lassan, és építsük be fokozatosan az életmódunkba a mozgást, így biztosan azt az eredményt érjük majd el, amire áhítozunk.

Szeretjük a sört

Nem csupán a sör és az abban lévő szénhidrátok felelősek a sörhas kialakulásáért. Minden alkoholnak magas ugyanis a kalóriatartalma, és különösen akkor lesz meg a látszatja az alkoholfogyasztásnak a haskörfogaton, ha nem is mozgunk mellé és helytelenül is táplálkozunk. Így, ha fogyasztunk is alkoholt, még egy jó ok a felelősségteljes, visszafogott poharazás mellett, hogy bizony az is hizlal.

Rájöttek a lapos has titkára Testünk egyetlen részéről sem egyszerű fogyni, sőt a szakemberek egyetértenek abban, hogy helyi zsírégetés nem is létezik. Ugyanakkor a megfelelő módszerekkel rásegíthetünk arra, hogy a derekunk tájékán legyen a leghamarabb látványos a fogyás. Kattintson és mutatjuk hogyan.

Sport- és energiaitalok sorakoznak a hűtőben

Bár főképp a sportitalok neve megtévesztő lehet, ám mind azok, mind pedig az energiaitalok tele vannak cukorral. Ez adja ugyanis az energiát, amire szükségünk lehet, akár álmosak vagyunk, akár megerőltető fizikai aktivitást végzünk. Ha azonban túl sokat vagy feleslegesen iszunk, annak bizony könnyen hasi elhízás lehet a vége. Vegyünk vissza ezek és a többi cukros üdítő fogyasztásából is.

Nem iszunk elég vizet

Kutatások bizonyították, hogy ha elegendő vizet fogyasztunk, az hozzájárul a súlyvesztéshez. Ráadásul, ha a vizet választjuk az üdítők helyett, jelentős mennyiségű kalóriabeviteltől kímélhetjük meg magunkat, ami szintén a hasi zsír apadásával járhat. Ráadásul, ne feledjük, a víz az egyetlen folyadék, ami mindenféle extra összetevő nélkül is képes minket tökéletesen hidratálni.

Azok a fránya gének nem engedik

Előfordulhat, hogy szüleinktől örökölt genetikai állományunk eleve arra ítél minket, hogy könnyebben szedjük fel a plusz kilókat, vagy épp kitartóbban ragaszkodjon testünk zsírpárnáinkhoz. Ha azonban szigorúan ragaszkodunk ahhoz, hogy kevesebb kalóriát vigyünk be, mint amennyit elégetünk, akkor nem lesz gondunk a hasi zsír felhalmozódásával.

Rosszul alszunk

Az éjszaka közepén a hűtőt látogatni már az álmos könyv szerint is az elhízás jele. Viccet félretéve, ha alvási problémáink vannak, akkor ne nassolással vigasztalódjunk, mert már alapból is hízásra hajlamosító stresszhormonok öntik el a testünket a tudattól, hogy aludnunk kellene, mégsem tudunk. Érdemes tehát néhány alapszabály betartani ahhoz, hogy visszanyerjük éjszakai nyugalmunkat.

Ne nyomkodjuk lefekvés előtt a telefont.

Kapcsoljuk ki éjszakára a laptopot.

Minden este feküdjünk le ugyanabban az időben.

Kerüljük az alkoholfogyasztást lefekvés előtt.

Mozogjunk rendszeresen.

Csak a mérlegnek hiszünk

Lehet, hogy akkor is éppen hasi zsírt vesztünk, ha észre sem vesszük. Sokszor ugyanis a mérleg nem mozdul, így csak feleslegesen idegeskedünk, miközben, ha a ruháink méretét néznénk, vagy még egyszerűbben, rendszeresen mérnénk derekunk, csípőnk körfogatát, máris láthatnánk a helyes táplálkozás és a rendszeres mozgás áldásos hatását. Szóval, ha a farmerünkbe bújva azt látjuk, hogy már nem olyan szoros, akkor valószínűleg hasi zsírunk egy részét már izomra cseréltük.