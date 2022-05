Mire figyeljünk, ha fogyókúrás szert vennénk?

Míg az év utolsó és első hónapjai az immunerősítésről szoktak szólni, és jellemzően megugrik a kereslet a vitaminok iránt, addig a nyár közeledtével átpártolunk a fogyókúrás termékekhez. „Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy az egészséges táplálkozás és a rendszeres testmozgás elengedhetetlen ahhoz, hogy az emberek topformába kerülhessenek nyárra. Ezt sokan instant szeretnék elérni, ezért inkább a gyors eredményt ígérő készítményekhez fordulnak” – mutatott rá közleményben Jánvári András, a Multi-vitamin.hu ügyvezető igazgatója. „Az emberek többsége nem szeretne hónapokig diétázni, illetve a mozgással szenvedni, ezért vágyják az úgynevezett csodaszereket” – tette hozzá.

Érdemes óvatosan kezelni, ha egy termék hirdetése gyors fogyást ígér. Fotó: Getty Images

Hogyan ismerhetjük fel az átverést?

Minél közelebb kerülünk a szezonhoz, annál gyakrabban találkozhatunk olyan fogyókúrás termékek hirdetéseivel, amelyek gyors és látványos eredményeket ígérnek. Ezekkel azonban nem árt óvatosnak lenni, és alaposan utánanézni, hogy miről is van szó. „Számtalan olyan online, illetve közösségimédia-felületeken is elérhető oldal van, amely gyors segítséget ígér a kétségbeesett vásárlóknak. Sok esetben celebekkel, ismert emberekkel reklámozzák magukat a különböző márkák, azonban sajnos a reklámarcok tudta nélkül” – hívta fel a figyelmet Jánvári. Az érintettek nem ritkán panaszt is tesznek, azonban mindez nem minden esetben jut el a vásárlókhoz.

A szakértő szerint valóban igaz, hogy vannak olyan termékek, amelyek segítenek fogyásban, azonban a hazai szabályozások alapján nem lehet fogyási mennyiséget ígérő állítással reklámozni. „Ez azt jelenti, hogy ha valahol azt olvassuk, hogy például az adott termékkel 2 hét alatt 10 kilogrammot lehet fogyni, akkor egészen biztosan olyan oldalról van szó, amelyben nem érdemes megbízni. Hasonló jellegű ígéret vagy ígéretszerű mondat nem szerepelhet egy terméknél sem! A reklámokban a celebek vagy reklámarcok mondhatják a példánál maradva, hogy ők 2 hónap alatt fogytak 10 kilogrammot, de ezt csak és kizárólag magukról állíthatják, a termékről általánosságban nem” – tette hozzá Jánvári. A termékeket érdemes megkeresni más oldalakon is, illetve vásárlói visszajelzéseket olvasgatni, hiszen ha valóban egy hatásos produktumról van szó, akkor azok több helyen is fel fognak bukkanni részletes leírással és visszajelzésekkel.

Kérdéses, mire lehet számítani a piacon

A fogyókúrás és diétás termékek iránti fokozott érdeklődés jellemzően április-májustól egészen a nyár közepéig kitart. Azt azonban a szakértő szerint nehéz megjósolni, hogy idén hogyan fog alakulni a piac. "Az energiaárak és élelmiszerárak drágulása ahhoz vezet, hogy a nyaralások is sokkal költségesebbek lesznek, így előfordulhat, hogy a fogyókúrás termékek már egy olyan kategóriába fognak esni, amelyről inkább lemondanak az emberek” – mutatott rá.