Kiderült, mi van valójában a gumicukorban

Gyerekként talán te is imádtad a gumicukrot, sőt talán még most is rajongsz érte. Ezt az édességet azonban – akárcsak a többi hasonló nassolnivalót – érdemes mértékkel fogyasztani, hiszen nyilvánvalóan magas cukortartalommal bír. De vajon mi van még benne? Mutatjuk.