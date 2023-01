Súlyos problémákat okozhat a népszerű édesség

Vírusszerűen terjedtek el a TikTokon azok a videók, amelyeket fiatalok készítettek a dragon’s breathnek, vagyis „sárkányleheletnek” nevezett nassolnivaló elfogyasztásáról. Az utcai árusoknál kapható, folyékony nitrogénban megforgatott, puffasztott gabonagolyócskákat evő gyerekek valóban látványos felvételeket készíthetnek, az édesség elfogyasztásakor ugyanis füstszerű gőzt tudnak kifújni az orrukon és a szájukon. Az indonéz egészségügyi hatóságok azonban óvatosságra intik a gyerekeket és szüleiket, ugyanis a folyékony nitrogén nem játék: az országban például már nagyjából 25 gyerek járt pórul az édesség miatt – írta meg a CNN.

A folyékony nitrogén nem játék. Fotó: Getty Images

Fagyási sérülés és ételmérgezés

A hivatalos statisztikák szerint több gyereknek okozott már fagyási sérüléseket, illetve erős gyomorfájdalmat a dragon’s breath, néhányan pedig ételmérgezést is kaptak. Két gyerek kórházba is került a tünetei miatt – egyikük egy 4 éves kisfú.

A folyékony nitrogén ételkészítés közbeni felhasználása egyébként nem illegális. Számos sztárszakács is használja, hogy látványosabban tálalhassák ételeiket a vendégeknek. A színtelen és szagtalan folyékony nitrogént orvosi környezetben és élelmiszerfagyasztáshoz is gyakran használja. Kellő odafigyelés híján azonban veszélyes lehet. „Nemcsak az elfogyasztása lehet veszélyes, hanem már önmagában a nitrogéngőz tartós belélegzése is súlyos légzési nehézségeket okozhat” – figyelmeztetett Maxi Rein Rondonuwu, az új-zélandi egészségügyi minisztérium főigazgatója.

Számos kórokozó okozhat ételfertőzést vagy ételmérgezést, ha nem megfelelően tároljuk és kezeljük élelmiszereinket. Lássuk, miről ismerhető fel a probléma.

„Senkinek nem javaslom, hogy ilyet egyen”

Clarence Yeo szingapúri orvos szintén hangot adott aggodalmainak. „Ez egy veszélyes kémiai vegyület. Irritálja a gyomrot, valamint fagyási sérüléseket okozhat a szájban és a nyelőcsőben. A gyerekek különösen érzékenyek lehetnek a hatásaira, ha nagy mennyiségben fogyasztják” – magyarázta, hozzátéve, senkinek sem javasolja, hogy folyékony nitrogénnel készült ételt egyen. A legnagyobb veszély véleménye szerint a szervkárosodás.

A legfrissebb tartalmainkért kövessen minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!