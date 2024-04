Tippek, hogy kevesebb cukor legyen az étrendedben

Hozzáadott cukornak nevezünk minden olyan cukorfélét, amelyet édesítés, állagjavítás, minőségmegőrzés céljával adnak a feldolgozott élelmiszerekhez. Ezek veszélye, hogy sokszor szinte észrevétlenül növelik meg napi cukorfogyasztásunkat, hosszú távon pedig így olyan megbetegedések melegágyává válhatnak, mint az elhízás, 2-es típusú cukorbetegség és különféle szív-érrendszeri panaszok. Magyarországon a legutóbbi, 2019-es táplálkozási felmérés (OTÁP) tanúsága alapján a felnőttek mintegy negyede több hozzáadott cukrot visz be, mint amennyit az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlása megfogalmaz. Mi több, az érintettek aránya a 18-34 éves nők körében a 40 százalékot is meghaladja.

Persze aki próbálta már csökkenteni étrendjében a cukor mennyiségét, alighanem tapasztalta, milyen komoly gyötrelmeket okozhat a váltás. Az élelmiszeripari trendekkel és kockázatfigyeléssel foglalkozó Rizikometer most nyolc tippet mutatott be Facebook-oldalán ahhoz, hogy könnyebb legyen megszabadulni a hozzáadott cukroktól. Lássuk, melyek ezek.

Kezdetben egy-két hétre teljesen hagyd el a cukrokat, lehetőséget adva ízlelőbimbóidnak, hogy újra érzékenyebbé váljanak az édes ízre. Csak ezután kezdd el a tudatos cukorcsökkentést, hiszen az így immár könnyebben megy majd. Vásárláskor figyelj a tápértékjelölésekre, mivel sok feldolgozott élelmiszerben rengeteg cukor van. Bevásárolni eleve csak jóllakottan indulj el, mert így sokkal kevésbé csábulsz majd el az édességek láttán. Sütésnél-főzésnél folyamatosan és fokozatosan csökkentsd a felhasznált cukor mennyiségét. Kerüld az üdítőitalokat, folyadékpótlásra nincs jobb alternatíva a víznél. Ha édességet kívánsz, egyél inkább gyümölcsöt, például almát. Ha pedig mégis édességet eszel, lassan tedd: így nagyobb lesz az élvezeti értéke, ezáltal kevesebbet fogsz kívánni belőle.

