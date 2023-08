Kiderült, hányan tudnak megküzdeni az elhízással

Az amerikai közegészségügyi hivatal (CDC) kutatói legalább 5 százalékos fogyásként határozták meg a klinikailag is jelentős testsúlycsökkenés fogalmát – írja a Medpagetoday.com. Összesen mintegy 18 és fél millió felnőtt adatait elemezték a 17 és 70 év közötti korosztályból, akik testtömegindexére (BMI) vonatkozóan legalább három évből rendelkezésre álltak adatok 2009 januárja és 2022 februárja között. A JAMA Network Open című folyóiratban megjelent tanulmány szerint a kutatás indulásakor az összes résztvevő majdnem háromnegyede, 72,5 százaléka volt túlsúlyos vagy elhízott.

Nehéz tartósan megszabadulni a jelentős súlyfeleslegtől. Fotó: Getty Images

A feljegyzések alapján azok közül, akik kezdetben túlsúllyal küzdöttek, átlagosan 12 emberből egy tudott éves léptékben érdemi fogyást elérni, míg a rendkívül súlyos elhízással élők (45 feletti BMI) körében ez az arány hatból egy volt. Magyarán minél magasabb volt valakinek a testtömegindexe, annál nagyobb eséllyel tudta leadni a testsúlya minimum 5 százalékát.

Ha azonban a végső célt vesszük alapul, azaz az egészséges BMI elérését, az már lényegesen kevesebbeknek sikerült. A túlsúllyal küzdők között minden 19. vizsgált alany fogyott le ennyire, a súlyos elhízással élőknél pedig csupán átlagosan 1667 emberből egynek sikerült ez. Mindent egybevetve a vizsgálati időszak során a túlsúlyos résztvevők 33,4 és az elhízott résztvevők 41,8 százaléka tudott érdemben fogyni, miközben előbbiek 23,2, utóbbiak alig 2 százaléka csökkentette testsúlyát az egészséges tartományba.

A tanulmányból az is kiderült, hogy a nők általában véve sikeresebben tudnak fogyni, mint a férfiak. A szerzők szerint ez a megfigyelés nem meglepő, mivel korábbi kutatások is hasonló eredményekről számoltak be. Ennek oka szerintük részben az, hogy eleve magasabb arányban kezdenek fogyókúrába a nők, ha súlyproblémákkal küzdenek, továbbá több nőn hajtanak végre testsúlycsökkentő műtétet is az Egyesült Államokban. Ezenkívül a testsúlycsökkentő gyógyszerek is általában hatékonyabbnak bizonyulnak a női páciensek esetében.