A kávé így hat a fogyókúrára

A kávé (a presszókávé, nem a cukros-tejes változatok) ivása hozzájárulhat az egészséges vércukor-, illetve inzulinszint fenntartásához, és bizonyos tanulmányok szerint antioxidánstartalma miatt még a rákos megbetegedések megelőzésében is hatékony lehet. Ugyanakkor a benne lévő koffein függőséget okozhat, és nagy mennyiségben a legkevésbé sem egészséges, extrém esetekben hatása pedig akár végzetes is lehet. Ráadásul, ha túl sok kávét iszunk, akkor ez meggátolhatja, hogy súlyt veszítsünk.

Koffein és kortizol

Sokan, különösen a nők hajlamosak súlyt felszedni, ha túl sok kortizol termelődik a szervezetükben. A kortizol úgynevezett stresszhormon, amelynek szintje stressz hatására megnő. Ez bizonyos esetekben normális, sőt szükséges is, ugyanakkor, ha tartósan magas marad a szintje, akkor több módon is negatívan hathat a szervezetünkre. A testsúlyunkat is befolyásolhatja, és hízást okozhat, különösen a has területén. Egyes nők klimax előtt vagy alatt tapasztalhatják, hogy extra zsírpárnák rakódnak a testükre ezen a részen - ennek oka, hogy ebben az időszakban felborul a hormonok egyensúlya.

A kávé bezavarhat a fogyókúrába

Ha koffeint fogyasztunk, akkor megemeljük a kortizolszintet - minél többet, annál jobban. Emiatt aztán azok, akik sokat kávéznak, egy idő után tapasztalhatják, hogy szinte semmilyen módszerrel nem tudják ledolgozni a pocakjukat.

Gondoljuk át szokásainkat!

Ha rendszeresen kávézunk, testünk egy idő után hozzászokik, és bizonyos mértékű toleranciát alakít ki a koffeinnel szemben, ami a hatást csökkentheti. Ugyanakkor, ha azt vesszük észre, hogy a hasunkra híztunk, gondoljuk át a kávézási szokásainkat. Ha napi 3-4 csészénél többet iszunk, érdemes lehet csökkenteni az adagot, mert már önmagában ennyi is elég lehet ahhoz, hogy úszógumink mérete szép lassan csökkenjen.

Forrás: care2.com