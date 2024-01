Tompa az agyad? 5 tipp, hogy felpörgesd

Nehezen megy a koncentráció? A CNN a Chasing Life with Dr. Sanjay Gupta podcast vendégeinek öt legjobb tippjéről számolt be, hogy 2024-ben éber tudj maradni, amikor kell.

Megfelelő légzőgyakorlatokkal is sokat tehetsz az agyadért. Fotó: Getty Images

Pihenj eleget!

Aludj minden nap 7-9 órát éjszaka! – javasolja Victoria Garfield, a University College London professzora, aki szerint önmagában már ez is fél siker. "Ez ugyanis segít az agyadnak feltöltődni” – fogalmaz a szakember. Fontos még, hogy igyekezz nagyjából ugyanabban az időpontban lefeküdni és felkelni! Ezen kívül a nappali szundikálás is segítheti az agyműködést, már amennyiben ezt megengedheted magadnak. Garfield egyik tanulmánya ugyanis kimutatta, hogy azoknak, akik rendszeresen szundikálnak, átlagosan nagyobb az agytérfogatuk, mint akik ezt nem teszik meg. Ez a kutató szerint azért bír kiemelt jelentőséggel, mert a kisebb agytérfogat összefügg bizonyos betegségekkel, a korábbi halálozással és a magasabb stressz-szinttel. Jó tanácsként azt is megosztotta, hogy néha kapcsold ki az agyad olyan dolgokkal, amik igazán pihentetnek és feltöltenek, legyen az egy erdei séta, egy kis kertészkedés vagy egy baráti beszélgetés.

Tápláld az agyad!

Ha azt akarod, hogy az agyad jól pörögjön, ahhoz megfelelő tápanyagokra van szüksége. Segítségedre lehet az Omega3 zsírsavakban gazdag étrend. Ilyen zsírsavakat tartalmaz a lazac, a makréla, a szardella, a szardínia, a halakon kívül pedig a joghurt, a mandula és más diófélék, valamint a len- és a chiamag. Bizonyos zöld leveles zöldségek fogyasztása is segítheti az agyműködést, például a rukkola vagy a spenót, amik folsavat is tartalmaznak. Emellett a jó minőségű étcsokoládé is segíthet éberen, jó hangulatban maradni, ami szerotonint, magnéziumot és némi rostot is tartalmaz – mondja Dr. Uma Naidoo, a bostoni Massachusetts Hospital táplálkozási igazgatója.

Ne vidd túlzásba a kávét!

A koffein a legszélesebb körben használt pszichoaktív szer a világon, és ez nem csoda, hiszen számos előnye van. Bizonyos betegségek megelőzésében is szerepet játszik, emellett segíti az ébredést és a koncentrációt. De mint mindenben, ebben is a mértékletesség a kulcs, nagyobb dózisban hátrányai is lehetnek. A koffein ugyanis az adenozin nevű kémiai anyag felhalmozódását is gátolja a nap folyamán, ami egyeseknél alvászavarokat okozhat az éjszaka folyamán.

Lélegezz!

Ömlenek ránk a médiából az olyan tartalmak, amik felzaklathatnak. Fontos, hogy lenyugtasd magad, így ugyanis az agyad is ki tud ezekből kapcsolódni. Ehhez jó technika, hogy amikor úgy érzed, ki kell kapcsolnod, akkor lélegezz befelé az orrodon keresztül amíg ötig számolsz, közben pedig tedd a kezed a mellkasodra, hogy meggyőződjünk róla: a mellkasod és nem a hasad emelkedik. Aztán lélegezz ki a szádon keresztül lassan, hétig számolva – javasolja Dr. Gail Saltz, a New York-Presbyterian Hospital docense. Így lassulhat a szívverésed, ez pedig segíthet csökkenteni a szorongást. Ha ezt néhány percen keresztül végzed, mindenképp nyugodtabb leszel.

Bocsáss meg!

Ha elakadtál és szorongsz egy helyzet miatt, bocsáss meg! Ha megbocsátasz valakinek – barátnak, idegennek vagy akár magadnak –, az számos fizikai és mentális előnyhöz vezethet, többek között csökkentheti a szorongást és a depressziót, sőt a jobb alvást is segítheti. Kezdd kisebb problémákkal, aztán jöhetnek a nagy ügyek.