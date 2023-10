A kávé így segíthet a fogyásban

A kor előrehaladtával a legtöbb ember évről évre felszed némi súlyt magára. Ezt életmódbeli tényezőkkel lehetséges ellensúlyozni, és persze a fő csapásvonalat az étrend és a testmozgás jelenti e téren. Egy nemzetközi kutatócsoport ugyanakkor most annak járt utána, hogy mennyiben segíthet kivédeni a korral járó súlygyarapodást, ha valaki rendszeresen kávézik. Lauren Ball, a Queenslandi Egyetem népegészségügyi szakértője és Emily Burch, a lismore-i Dél Keresztje Egyetem dietetikusa a tanulmány eredményeit szemlézve azt írják a The Conversation oldalán meg jelent közös cikkükben, hogy minden egyes csésze kávé, amelyet naponta megiszunk, négyévente átlagosan 120 grammal csökkenti a felszedett súlyfelesleget.

A rendszeres kávézás testsúlyunkra is kedvező hatással lehet. Fotó: Getty Images

Mit talált pontosan a vizsgálat?

Az amerikai, kanadai és spanyol egyetemekről érkező kutatók három nagy tanulmány adatait elemezték az Egyesült Államokból. Kettő ezek közül ápolónők hosszú távú nyomon követésével gyűjtött adatokat 1986 és 2010, illetve 1991 és 2015 között. A harmadik pedig férfi egészségügyi dolgozókat figyelt meg 1991 és 2014 között. Összesen így a kutatócsoport 230 ezer nő és 50 ezer férfi egészségügyi adataival dolgozhatott, beleértve az étrendjükre vonatkozó részletes információkat is. Az elemzésből végül kirajzolódott, hogy az ápolónők négyévente 1,2-1,7 kilogrammot szedtek fel, a férfi résztvevők pedig 0,8 kilogrammot.

Fontos azonban hangsúlyozni, hogy ez csupán egy átlag, és a kávézási szokások valamelyest befolyásolták, hogy a vizsgált alanyok testtömege milyen ütemben növekedett. Cukor nélkül fogyasztva mind a hagyományos, mind a koffeinmentes kávé csészénként mintegy 0,12 kilogrammal csökkentette a négyévenkénti súlygyarapodás értékét. Azok körében azonban, akik cukrot is tettek a kávéjukba, már csupán 0,09 kilogrammal csökkent a négy évre vetített átlagos súlygyarapodás mértéke. Leegyszerűsítve tehát az eredmények arra utalnak, hogy a kávé csekély mértékben, de segíthet visszafogni a korhoz kötődő testsúlynövekedést, érdemes viszont cukor nélkül inni.

Ball és Burch, akik maguk nem vettek részt a kutatásban, úgy vélik, hogy a tanulmány két nagyon fontos tulajdonsággal bír: nagy létszámú résztvevővel zajlott, illetve sok-sok évi nyomon követéssel. Így aztán biztosabbak lehetünk azt illetően, hogy a megfigyelései valósak, továbbá általánosan alkalmazhatóak más társadalmi csoportokra is. Akadnak azonban olyan jellegzetességei is, amelyek miatt érdemes óvatosan kezelni az eredményeket.

Először is a tanulmány csak összefüggést talált, nem ok-okozati kapcsolatot. Magyarán azt nem tudja bizonyítani, hogy valóban a kávébevitel a súlygyarapodásban megfigyelhető különbségek igazi oka. Csupán azt mutatta ki, hogy a két folyamat egy időben zajlott egymással.

Nem szabad figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy a tanulmányban közölt 0,12 kilogrammos érték, ennél fogva a kávézás hatása igen mérsékelt, hiszen ez évente alig 30 gramm különbséget jelent. Így aztán önmagában nem is feltétlenül mértékadó, ha fogyásról van szó.

Végezetül a kutatás nem vette figyelembe a résztvevők által elfogyasztott kávék tényleges koffeintartalmát, amely igen eltérő lehet. Ehelyett a kutatók egy sztenderd átlaggal számoltak csupán.

A kávé és a testsúlykontroll

„A koffein egy természetes stimuláns, amelyről ismert, hogy rövid időre csökkenti az étvágyat, illetve fokozza az élénkséget. Ezáltal segíthet, hogy átmenetileg kevésbé érezzük magunkat éhesnek, potenciálisan csökkentve az energiabevitelt is” – írja Ball és Burch. Hozzáteszik, vannak, akik testmozgás előtt kávéznak, hogy ezáltal is javítani tudják a teljesítményüket. Márpedig, ha a testmozgás hatékonyabb, akkor több energiát is éget el a szervezet. Érdemes ugyanakkor megemlíteni, hogy ez is többnyire rövid távú hatás csupán. A koffeinről azt is kimutatták, hogy felgyorsítja az anyagcserét, azaz nyugalmi állapotban is több energiát használhat fel a szervezet. Viszont ez a hatás is túl csekély mértékű ahhoz, hogy helyettesítse a rendszeres mozgást és az egészséges táplálkozást.

A két ausztrál szakember szerint nem érdemes túlzott reményeket fűzni a kávé fogyasztó hatásához, és legfőképpen nem szabad túlzásba esni a kávéfogyasztással. Felnőttek számára napi 400 milligramm koffein bevitelét tartják a biztonságos felső korlátnak. Ez két eszpresszónak, négy csésze instant kávénak vagy nyolc csésze teának felel meg. Várandós nők esetében pedig fontos, hogy szakorvosi konzultáció előzze meg a kávézást, mivel a bevitt koffein eljuthat a fejlődő magzathoz is.