COVID-19: ez is ronthatja a túlélési esélyeket

Számottevően magasabb, több mint nyolcszoros eséllyel veszítik életüket a koronavírus-fertőzés következtében azok a betegek, akiknél periodontitist diagnosztizálnak. Ez az állapot a fogakat körülvevő szövetek és csontok gyulladásával jár, a fogínyproblémák előrehaladott szakaszának is tekinthető, amely hosszú távon fogínysorvadást és fogvesztést okozhat - írja a Medical News Today portál cikke. De vajon hogyan képes a szájunkban zajló betegség befolyásolni a koronavírus-fertőzés kimenetelét? A kanadai McGill Egyetem kutatóinak legfrissebb tanulmánya rávilágított, hogy a kezeletlen fogínyprobléma fokozza a szervezet gyulladásos reakcióit, ami elősegíti a COVID-19 különféle szövődményeinek kialakulását, melyek akár halálos kimenetelűek is lehetnek.

A COVID-19 súlyos szövődményei gyerekeknél Egyre több olyan gyermek kerül kórházba, aki korábban tünetmentesen átesett a koronavírus-fertőzésen. Állapotuk romlásának hátterében a betegség egyik súlyos szövődménye, az úgynevezett sokszervi gyulladás áll. Kattintson a részletekért! h i r d e t é s

Amellett, hogy 8,8-szor nagyobb esélyük van a halálos kimenetelű megbetegedésre, az érintettek 3,5-ször gyakrabban szorulnak kórházi ellátásra a COVID-19 következtében, és 4,5-szer nagyobb eséllyel kerülnek lélegeztetőgépre. "A sokkoló adatok fényében fontos kihangsúlyozni, hogy a megfelelő szájhigiénia milyen nagy szerepet játszik a COVID-19 szövődményeinek megelőzésében" - nyilatkozta professzor Belinda Nicolau, az egyetem fogászati karának tanára, a tanulmány egyik szerzője. Az eredményekről a kutatók a Journal of Clinical Periodontology című folyóiratban számoltak be.

Rendszeres fogászati szűréssel megelőzhetjük a súlyos ínyprobléma kialakulását. Fotó: Getty Images

Számos veszélyt rejtenek a fogínybetegségek

A periodontitis a krónikus ínygyulladás egy előrehaladott állapota, melynek során a fogak körüli lepedékben elszaporodó baktériumok felülfertőzik a fog körüli gyulladt szöveteket, és kezelés nélkül a csontszövetek leépülésével jár. Kezelés nélkül az érintettek fogvesztéssel számolhatnak, de a betegség nyomán fájdalmas tályogok is kialakulhatnak a szájban. Mint azt a szakértők is elmondták, a periodontitis számos szájüregi és szisztémás betegség, köztük a cukor-, szív- és légzőszervi betegségek rizikófaktoraként ismert. Emellett a kezeletlen fogínybetegségek közismerten összefüggésben állnak például a terhességi szövődmények (preeklampszia, alacsony születési súly) kialakulásával is, ezért semmiképp sem szabad félvállról venni a problémát. Jó hír, hogy megfelelő fogápolási rutin kialakításával, rendszeres és alapos fogmosással, fogselymezéssel, valamint a félévenkénti fogászati kontrollon való részvétellel jó eséllyel megelőzhetjük a kialakulását.

Hatványozódik a gyulladás

A kanadai kutatók 568 igazolt koronavírus-fertőzött egészségügyi és fogászati adatait elemezték ki, figyelembe véve a demográfiai és viselkedéses tényezőket is. Ezek alapján megfigyelték, hogy a gyulladást jelző biomarkerek lényegesen magasabb szintet értek el azoknál a fertőzötteknél, akiknél periodontitist állapítottak meg. "A koronavírus maga is gyulladást vált ki a szervezetben, amit a meglévő periodontitis csak még tovább súlyosbít, emiatt ezeknél a fertőzötteknél gyakrabban alakultak ki szövődmények, többüket kellett lélegeztetőgépre kapcsolni és az elhalálozások aránya is magasabb volt náluk" - részletezte a kutatásban részt vevő egyik szakember, Wenji Cai.

Mivel a periodontitis és a súlyos lefolyású COVID-19 között fennálló ok-okozati kapcsolat nem teljesen tisztázott, ezért a kutatók szerint további vizsgálatokra van szükség ennek tisztázása érdekében. A szakértők ugyanakkor feltételezik, hogy a periodontitis miatt az érintettek szervezetében eleve magas a gyulladás szintje, emiatt úgynevezett hipergyulladásos állapotba kerülnek a megfertőződést követően, ami lényegesen fokozza a súlyos szövődmények kockázatát.

Két, egymástól függetlenül készített európai tanulmány is kimutatta, hogy a kórházban kezelt koronavírus-fertőzöttek közel felénél jelentkezik akut vesekárosodás a betegség szövődményeként. Ide kattintva bővebben olvashat erről a témáról.