Koronavírus: ezért fontos a fogápolás

Online konzultálhatnak pácienseikkel a magyar háziorvosok. Részletek itt.

A koronavírus cseppfertőzéssel terjed, azaz valamilyen testváladék közvetítésével. Ez lehet nyál, hurutos váladék, de akár a kilégzés során a tüdőből az elhasznált levegővel együtt távozó vízpára is - hívta fel a figyelmet közleményben dr. Szabó László, a Fixfogsor Rendelők igazgatója. Hangsúlyozta, most különösen veszélyes a nem megfelelő szájhigiénia. Az elhanyagolt, gyulladt íny ugyanis kaput nyit a fertőzések számára közvetlenül a véráram felé. Megfelelőfogápolásmellett mentes lehet a szájüreg a gyulladásoktól, ami tehát növeli az ellenálló képességet a koronavírus-fertőzéssel szemben is.

A mostani járványhelyzetben különösen fontos a jó szájhigiénia. Fotó: Getty Images

A szakember az alábbi tanácsok betartását javasolja:

Otthon a szájápolási eszközöket tároljuk elkülönítve.

Köhögéskor, tüsszentéskor takarjuk el szánkat és orrunkat zsebkendővel, amit utána pedig azonnal dobjunk, illetve mossunk kezet.

Tartózkodjunk a száj, az orr és a szem megérintésétől, ha pedig mégis muszáj, csak kézmosás után tegyük.

A műfogsor is hordozhat vírust

A 65 éven felüliek között 50 százalékot meghaladó a fogatlanságban szenvedők aránya Magyarországon. Az új koronavírus okozta megbetegedés (COVID-19) szempontjából éppen ők a legveszélyeztetettebb korosztály. A műfogsorról más személy által használt eszközre is átkerülhet a vírus, ezért a fogápolás eszközeit mindig fertőtlenítsük alaposan, ahogy a környezetet is, amelyet más is használhat! Fontos továbbá, hogy nyilvános helyen ne vegyük ki fogsorunkat, otthon pedig alaposan mossunk kezet, mielőtt a szánkba nyúlnánk. Vágjuk rövidre körmeinket is, a szennyeződések megtapadhatnak alatta, így a fogsorra vihetjük a kórokozókat. A műfogsor tisztításához használt eszközöket tartsuk zárt tartóban.

Veszélyes-e most fogorvoshoz menni?

A szakember kifejtette, a vízporlasztással hűtött fúrók vízpermetet képeznek, ami több órán keresztül a rendelő levegőjében maradhat. Mindez fokozott a fertőzésveszélyt jelent. Éppen ezért tiltott beavatkozás a fogak fúrása, tömése, csiszolása, koronák, hidak eltávolítása, valamint a fogkőeltávolítás. Az olyan sürgősségi beavatkozások, mint a baleseti sérülések, állcsonttörés, gyulladások kezelése, tályog megnyitása, arcidegzsába és szájüregi vérzések csillapítása, továbbra is elérhetők.