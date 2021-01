A COVID-19 súlyos szövődményei gyerekeknél

Új módszerrel küzdenek a súlyos COVID-19 ellen - részletek itt.

Egyre több olyan gyermek kerül kórházba, aki korábban tünetmentesen átesett a koronavírus-fertőzésen. Állapotuk romlásának hátterében a betegség egyik súlyos szövődménye, az úgynevezett sokszervi gyulladás (MIS-C) áll. Csak a Heim Pál Gyermekkórházban már 40 ilyen beteget kezeltek eddig - számolt be a szeretlekmagyarorszag.hu cikkére hivatkozva az RTL Klub Híradója. A Semmelweis Egyetemen pedig eddig 21 gyereket kezeltek ugyanezzel a problémával.

Afertőzésegyik súlyos szövődménye miatt kerülnek kórházba a gyerekek. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

h i r d e t é s

A 8-10 évesek a legérintettebbek

Az intézmény szombaton arról tájékoztatta a híradót, hogy 7 olyan beteg fekszik náluk, akik a koronavírus-fertőzés következtében kialakult sokszervi gyullás miatt szorulnak kórházi kezelésre. Közülük egy gyermeket az intenzív osztályon ápolnak, egyet pedig még aznap haza is engedtek. A híradóban felhívták a figyelmet arra is, hogy ez a betegség nem azonos a Kawasaki-szindrómával, az ugyanis főként a csecsemők körében jelentkezik, ez a sokszervi gyulladás viszont leginkább a 8-10 éveseket érinti.

Jellemző tünetek

A tájékoztatás szerint általában az új típusú koronavírussal való megfertőződést követően 2-4 héten belül jelentkezben a MIS-C-re utaló tünetek, mint például a magas láz, a gyengeség, az aluszékonyság és a bágyadtság. Árulkodó jel lehet még a váladékozás nélkül kialakuló kötőhártya-gyulladás, a bőrkiütés, valamit az ajkak kivörösödése és kirepedezése is. Gyakori továbbá az erős hasi fájdalom, a hányás és a hasmenés is, de nyirokcsomó-megnagyobbodás, szívritmuszavar, hirtelen vérnyomásesés és sokkos állapot is előfordulhat. A panaszok ráadásul gyorsan súlyosbodhatnak, ezért megjelenésük esetén mielőbb orvoshoz kell fordulni.

Virológus: egy darabig még nem dobhatjuk el a maszkot - kattintson a részletekért!