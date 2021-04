Koronavírus: ijesztően sokan halnak meg lélegeztetőgépen

A Magyar Orvosi Kamara (MOK) területi szervezetei listába szedték a jelenlegi magyarországi COVID-ellátás problémáit, és javaslataikkal kiegészítve nyílt levélben elküldték azt Pintér Sándor belügyminiszternek - számolt be róla a HVG. A levélből kiderül, hogy egyes helyeken ijesztően magas, akár 95 százalékos is lehet a lélegeztetőgépre kapcsolt fertőzöttek halálozási aránya.

A MOK javaslata szerint érdemes lenne bevezetni ennek kötelező mérését, hogy az adatok elemzésével a szakma kidolgozhasson egy olyan eljárásrendet, ami lehetővé teszi azt, hogy több életet menthessenek meg az orvosok - ennek része lehetne például az, hogy a hazai körülmények között esélytelen betegeket ne lélegeztessék invazívan.

A hazai COVID-ellátás hatékonyabbá tételére tett javaslatokat a Magyar Orvosi Kamara.

Stadionokban, színházakban, iskolákban is oltanának

Bár a dokumentum szerint a közvetlen fekvőbeteg-ellátás tekintetében van a legkevesebb panasz, ez a MOK szerint az egészségügyi dolgozók kötelességtudatának köszönhető. Kiemelték, hogy a mai napig sokan végzik a munkájukat napról napra úgy, hogy nem tudják, pontosan mennyi fizetést is kapnak érte, emellett rendezetlen az önként vállalt többletmunka díjazása is. A koronavírus-járvány miatt megalakított praxisközösségi vállalások a szervezet szerint teljesíthetetlenek, ezért félő, hogy azok sem jutnak hozzá az emelt bérkompenzációhoz, akik vállalták az új működési formát.

A háziorvosok kapcsán kiemelték, hogy az alapellátást jelenleg két sürgető probléma foglalkoztatja: az oltási helyzet, az ahhoz köthető adminisztrációs terhek, valamint az elvezényelhetőség. Javaslatuk szerint biztosítani kellene, hogy a háziorvosok sportlétesítményekben, színházakban vagy iskolákban is olthassanak, emellett kulcskérdés az oltószemélyzet bővítése - az oltási rendbe például be lehetne vonni a fogorvosokat és azokat a háziorvosokat is, akik eddig nem vállaltak szerepet a vakcinázásban.

Fontos lenne a hiteles tájékoztatás

A MOK levelében hangsúlyozta, mennyire fontos lenne a kórházi helyzet és az ellátás során felmerülő problémák részletesebb és reálisabb bemutatása, hogy a lakosság pontos képet kapjon a jelenlegi járványhelyzetről. Az eddig szerzett tapasztalatokat szerintük szakmai fórumokon és beszélgetéseken kellene megvitatni a nagy nyilvánosság előtt.

Az egészségügyi dolgozók támogatására is kitértek a levélben, javasolják például, hogy a COVID-osztályokon dolgozók kaphassanak periodikusan egy hét rekreációs időt, emellett csökkenteni kellene az egészségügyi dolgozókra nehezedő adminisztrációs terheket, és az is nagy segítség lenne, ha körjáratokat szerveznének annak érdekében, hogy a munkavállalóknak ne tömegközlekedéssel kelljen eljutniuk a munkahelyükre. Szorgalmazzák, hogy szülessen egységes protokoll a nem kórházban kezelt koronavírus-fertőzöttek ellátására, ennek részeként például javasolják, hogy a favipiravir gyógyszer felírását ne kössék pozitív PCR-teszthez.

