A rossz lehelet meglepő okai

Elég meglepő, de egy kutatás szerint az emberek több mint 65 százalékának kellemetlen szagú a lehelete. Ennek számtalan oka lehet, például az alábbiak is - ha tisztában vagyunk velük, akkor könnyebben el is kerülhetjük a kényelmetlenséget.

Sokan szednek fokhagyma-, illetve halolajat tartalmazó táplálékkiegészítőket, kapszulákat, amelyeknek a szaga nem éppen kellemes. Ez a szag pedig, ha lenyeljük őket, párologni fog a szervezetünkből, és többek között a leheletünket is "megillatosítja".

A mogyoróvaj annyira ragacsos, hogy még a nyál sem képes "elmosni" - órákon át a szájüregben marad a fogakra, illetve a szájpadlásra tapadva. Az itt élő mikrobák nagy örömére, amelyeknek ideális táptalajt nyújtanak - ha nem akarunk rossz leheletet, ezt a finomságot is érdemes kerülni.

Savas környezetben a baktériumok gyorsabban szaporodnak, ezért a savas ételek és italok fogyasztása után is rossz lehet a leheletünk. Ilyen a paradicsomlé, a citrusfélék, illetve a belőlük készült italok, a szénsavas üdítők, a paradicsomos szószok, a ketchup, a savanyúságok, a zsíros húsok, a vaj, az olívabogyó és a csokoládé is.

A tejtermékek, a hús és a halak olyan fehérjéket tartalmaznak, amelyek táplálják a szájban élő, kénes anyagot termelő baktériumokat - ezek szintén kellemetlen szájszagot okoznak. A tojás szintén felelős lehet a rossz leheletért, sőt bizonyos diófélék és olajos magok, valamint a lencse-, illetve babfélék is ludasak lehetnek. Éppen ezért, ha fehérjedús ételeket fogyasztunk, fél órával étkezés után érdemes lehet átöblíteni a szánkat valamilyen erre való szájvízzel.

A rossz leheleten viszonylag könnyű javítani. Csak be kell tartani az alábbi egyszerű lépéseket, amelyeket az alábbi cikkünkben ismertettünk!

A rossz leheletet okozó baktériumok számára a cukor ideális tápanyag. A cukorkák, nem cukormentes rágógumik éppen ezért nagyban hozzájárulnak a kellemetlen szájszag kialakulásához. Éppen ezért ha szeretjük az ilyen finomságokat, akkor mindig ügyeljünk rá, hogy kizárólag cukormentes verziót válasszunk. Ezzel nemcsak leheletünk illatáért, hanem fogaink egészségéért is sokat tehetünk.

Tisztelt Doktor Úr! 28 éves nő vagyok, és gyerekkorom óta küzdök rossz lehelettel. 3 évvel ezelőtt mandulaműtéten estem át abban bízva, hogy ez majd megszünteti panaszaim - de sajnos nem így lett. A nyelvem erősen lepedékes, a nyálam nyúlós, ragadós. Fogmosást követően is csak pár percre szűnnek meg a panaszaim (annak ellenére sem, hogy fogselymet, nyelvkaparót, szájvizet is használok). Nem szedek gyógyszert és igyekszem helyesen táplálkozni. Sok gyümölcsöt eszem, kerülöm a cukros ételeket, stb. Az lenne a kérdésem, hogy milyen kivizsgálást javasol? Illetve, hogy ezek a panaszok megszüntethetőek-e? Válaszát előre is köszönöm szépen. Üdvözlettel: Laura

Kedves Kérdező! Vizsgálatokra nincs szükség. A panaszai főleg emésztési problémákra utalnak. Javaslom kerülje a szénsavval dúsított italokat. Esténként egy pohár hideg, cukormentes kamilla teát, mint az utolsó bevétel fogyasztani. Ille...