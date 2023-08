Újabb érdekesség derült ki a kávéról

Portugál kutatók nemrég azt vizsgálták, hogy vajon kizárólag a koffein felelős-e azért, hogy az emberek éberebbnek érzik magukat, vagy a reggeli rituálé más részei – esetleg a kávé illata vagy íze – is kiváltják-e ezt az érzést. „Meg akartuk érteni azokat az agyi mechanizmusokat és funkcionális kapcsolódási mintázatokat, amelyek igazolhatják azt az állítást, hogy a reggeli kávéban tényleg van valami, ami segíthet beindítani a napot” – mondta Nuno Sousa, a tanulmány egyik szerzője, a portugáliai Minho Egyetem orvosi karának professzora. A tanulmányról az NBC News is beszámolt.

Ebben más a kávé, mint a koffein

A tudósok 83 alanyt vontak be kutatásukba, akik naponta legalább egy csésze kávét ittak. A résztvevőkön MRI-vizsgálatokat is végeztek, hogy megfigyeljék agyi aktivitásukat. A történetben mindössze annyi volt a csavar, hogy 47 ember kávét kapott, a többi 36 alanynak viszont csak forró vízben hígított koffeint adtak (kávét nem). Mindkét csoportnál végeztek MRI-vizsgálatot a reggeli kávéfogyasztás előtt, majd 30 perccel később is.

Az eredmények pedig arra utalnak, hogy az agyi aktivitás bizonyos változásai valóban csak a kávénak tulajdoníthatók, míg mások a koffeinnek is.

A szkennelések kimutatták, hogy az alanyok mindkét ital elfogyasztása után jobban készen álltak arra, hogy elkezdjék a napjukat, és hogy másokkal foglalkozzanak. Az MRI-vizsgálatok azonban azt mutatták, hogy a kávéfogyasztás fokozta az agy rövid távú memóriában, figyelemben és összpontosításban részt vevő egységeinek aktivitását, míg a koffein önmagában történő fogyasztása nem.

Mi lehet ennek az oka?

A kutatók elmélete szerint a kávé látványa, illata és íze segíthet abban, hogy az emberek ébernek érezzék magukat, függetlenül a koffeintartalomtól. „Az az öröm, amelyet olyasvalaki él át reggelente, aki szereti a kávét, valójában szinte egy rituálé része. És ez valóban fontos az adott ember számára, hogy úgy érezze: ’készen állok a napra’” – mondta Sousa.

A kávé látványa, illata és íze segíthet abban, hogy az emberek ébernek érezzék magukat Fotó: Getty Images

Mark Mattson, a Johns Hopkins Egyetem Orvosi Karának idegtudományi adjunktusa, aki nem vett részt a kutatásban, azt mondta, hogy az eredmények nem meglepőek, mivel az emberek idővel asszociációkat alakítanak ki bizonyos érzékszervi tapasztalatokkal, amelyek viszont befolyásolhatják jövőbeli reakcióikat. Dr. Uma Naidoo, a Harvard Medical School táplálkozáspszichiátere pedig azt emelte ki, hogy a kávé erős vizuális hatással lehet ránk. Látványa pozitív emlékeket válthat ki. Illetve elhiteti az emberrel, hogy hamarosan éberebbnek érzi magát.

Mindhárom kutató azt mondja, az is lehetséges, hogy a kávéban található természetes vegyi anyagoknak a koffeintől független is hatásuk van az agyi aktivitásra. A kávéban található epikatekin nevű vegyi anyagok egy csoportjáról például kimutatták állatkísérletek, hogy javítja a memóriát. „Ezen kívül van egy másik anyag is, a trigonellin, amely a kávé aromáját, ízét, keserűségét adja. De antibakteriális, vírusellenes tulajdonságokkal is rendelkezik” – sorolta Naidoo.

A szakértők abban is egyetértettek, hogy a kávé egészségesebb módja a koffeinbevitelnek, mint az energiaitalok vagy az üdítők. „Ennek oka, hogy gazdag antioxidánsokban és néhány polifenol is található benne, amelyek csökkenthetik a vérnyomást, elpusztíthatják a rákos sejteket és az anyagcsere javításával védelmet nyújthatnak a cukorbetegség ellen” – foglalta össze az NBC News.