A banán jó ötletnek tűnhet reggelire, azonban éhgyomorra fogyasztva az energiaszintünk csökkenését is okozhatja. Magas cukortartalma miatt először úgy érezhetjük, hogy energikusabbak lettünk tőle, de ez az energialöket viszonylag gyorsan elmúlik, és egy kis idő múlva újra éhesnek és fáradtnak érezhetjük magunkat. Ez a gyümölcs tehát erőteljes vércukorszint-ingadozást okoz, az irritábilis bél szindrómában (IBS) szenvedőknél pedig hasmenést is előidézhet. Ha mégis szeretnénk a reggelink részévé tenni, akkor érdemes valamilyen egészséges zsiradékot, például mogyoróvajat fogyasztani mellé - így lassabban szívódik fel a gyümölcscukor. Lássuk, hogy ezen kívül még mely élelmiszereknél kell odafigyelnünk arra, hogy mikor fogyasztunk belőlük.

Nem mindegy, mikor esszük a banánt, mert vércukorszint-ingadozást okozhat. Fotó: iStock

Nem jó kávéval kezdeni a napot

Sokaknak kávéval indul a napjuk, amelyet gyakran éhgyomorra fogyasztanak ébredés után. Ez azonban nem jó ötlet. A kutatások ugyanis megállapították, hogy az étkezések előtti kávéfogyasztással növeljük a szervezet koffeintoleranciáját, tehát egyre több koffeinre lesz szükségünk ahhoz, hogy a kívánt energizáló hatást elérjük vele. Emellett a szervezetünk az ébredés utáni első órában kortizolt termel, és fontos, hogy ezt a természetes folyamatot ne zavarjuk meg - ilyenkor inkább ne igyunk kávét.

A tejfogyasztás így okoz bajt - kattintson!

A tejet is sokan választják napkezdő italként, mert például gyerekkorukban ezt szokták meg, ám ezt a szokást is jobb lenne elfelejteni. A tejet ugyanis nehéz megemészteni, ráadásul reggel, más ételekkel kombinálva gyomorégést és hasfájást is okozhat.

Húsmentes reggeli és vacsora

A húsfélék remek fehérje- és B-vitamin-források, ám könnyen megterhelhetik az emésztőrendszert. Éppen ezért vacsorára nem javasolt vörös húsokat enni, ha nem szeretnénk, hogy emésztési problémák zavarják meg az alvásunkat. Azonban a reggeli órákban, felkelés után is érdemes kerülni a nehezebb húsféléket - szintén az emésztőrendszerünk kímélése érdekében.

Diófélék és sajtok

A diófélékben sok az egészséges zsiradék, esti ropogtatnivalónak azonban nem ideálisak, mert könnyű belőlük sokat enni, nagy mennyiségben pedig nehezen emészthetőek és megnehezíthetik az elalvást is. Inkább reggelire vagy étkezések között fogyasszuk őket! Hasonló okokból érdemes tartózkodni az esti órákban a zsírosabb sajtok fogyasztásától - ezeket szintén inkább a délelőtti étkezésbe érdemes beépíteni.

Óvatosan a citrusfélékkel és a hüvelyesekkel!

A citrusfélék nagyon egészségesek, magas savtartalmuk miatt azonban nem ajánlott étkezés közben vagy közvetlenül evés után enni belőlük. Ezek a gyümölcsök ugyanis serkentik a gyomorsav termelődését, így gyomorégést okozhatnak, illetve megakadályozhatják, hogy az étellel bevitt tápanyagok megfelelően felszívódjanak a szervezetben. Azt is fontos tudni, hogy a bab és az egyéb hüvelyesek rosttartalma magas: ez egyrészt egészséges, másrészt viszont puffadást okozhatnak, ha este, lefekvés előtt esszük őket. A zavartalanalvásérdekében tehát érdemes inkább ebédre vagy korai vacsorára fogyasztani ezeket, hogy a szervezetünknek legyen ideje megemészteni.

Forrás: brightside.com