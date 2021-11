Kiderült, ezek a legjobb babapiskóták

Összesen 24 - köztük glutén-, tej- és laktózmentes - babapiskótát vizsgált a Szupermenta. Bár formára és felhasználásukat tekintve mind hasonlóak voltak, azonban a Magyar Élelmiszerkönyv pontosan szabályozza, mit nevezhetnek a gyártók és forgalmazók babapiskótának. Épp ezért a tesztben végül 8 babapiskóta és 16 piskóta elnevezésű termék szerepelt - írta meg oldalán a Nébih.

A kép illusztráció, forrása: Getty Images

A termékek többségével minden rendben volt

A Nébih laboratóriumaiban a szakemberek ez alkalommal is elvégezték az élelmiszerbiztonsági és -minőségi vizsgálatokat. Sor került a mikotoxin- és akrilamid-tartalom mérésére, valamint ellenőrizték a többi között a termékek tartósítószer-tartalmát is. Ezen szempontok szerint mindent rendben találtak. A hatósági felügyelők megvizsgálták a termékek csomagolásán a zsír-, cukor-, fehérje- és sótartalomra vonatkozó jelöléseket, illetve ellenőrizték a tej-, laktóz- és gluténmentesség jelölését is. Ezen a téren sem akadt probléma.

Változhat a szabályozás h i r d e t é s A Magyar Élelmiszerkönyv irányelve szerint a babapiskóták jelölésén kötelező feltüntetni a "6 hónapos kortól fogyasztható" feliratot. A termékek jelentős cukortartalma miatt azonban nem javasolt, hogy a csecsemők és a kisgyermekek rendszeres fogyasszanak babapiskótát, ezért a szabályozás módosítása már folyamatban van.

Akadtak jelölési hibák

A hatóság tájékoztatása szerint nyolc terméknél jelölési hibákat találtak. Gond volt egyebek mellett az aromával bevitt színezék feltüntetésének hiányával, a tápértékjelöléssel és az összetevők felsorolásával is. A hibák miatt az érintett élelmiszer-vállalkozók ellen hatósági eljárás indult, és a hatósági felügyelők élelmiszer-ellenőrzési bírságot szabtak ki. A bírságok összege együttesen mintegy 550 ezer forint volt.

Ezek a legjobbak

A babapiskóták kedveltségi vizsgálatán szakértő és laikus kóstolók pontozták a termékeket. Értékelésük alapján a dobogó legfelső fokára a Penny Löffel Biscuits Babapiskóta állhatott, a második helyen az Auchan Boudoirs piskóta, friss tojással nevezetű termék végzett, míg a harmadik helyet a Savoiardi cukrozott piskóta érdemelte ki. További információk, érdekességek és a részletes vizsgálati eredmények a Nébih Szupermenta termékteszt oldalán érhetőek el.