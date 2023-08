Hibák, amelyeket sokan elkövetnek grillezéskor

Ha te is rajongsz a nyáresti grillezésekért és a frissen készült finom falatokért, akkor érdemes elkerülni az alábbi hibákat. Mutatjuk a leghasznosabb grillezési tanácsokat, amelyeket a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) gyűjtött össze egyik közelmúltbeli Facebook-posztjában.

Egyes hibákat sokan elkövetnek grillezéskor. Fotó: Getty Images

Félbehagyott vagy túl rövid grillezés

Az egyik gyakori hiba, amelyet a grillezők elkövetnek, hogy egyes alapanyagokat csak félig grilleznek meg, majd elteszik azokat későbbre. A Nébih szerint azonban élelmiszerbiztonsági szempontból nagyon fontos, hogy ha egy étel grillezését egyszer már elkezdted, azt fejezd is be. Csontos húsok grillezése esetén pedig arra is ügyelned kell, hogy a csont melletti részek megfelelő hőkezelése hosszabb időt vesz igénybe.

Szénre csöpögtetett zsiradék

A húsok parázs feletti sütésekor egészségkárosító vegyületek jöhetnek létre, amelyek az étellel a szervezetbe is bekerülhetnek. A legnagyobb kockázatot ezen a téren a sülő húsból kicsöpögő zsiradék megégése jelenti, az egészségkárosító vegyületek ugyanis a füsttel visszajutnak az ételre. Ezért kell nagyon odafigyelni arra, hogy a kisülő zsiradék ne csöpögjön rá a szénre vagy az elektromos grill fűtőszálára.

Extra tippek

A kicsöpögő zsiradék megégését remekül elkerülheted, ha olyan grillezőt választasz, amely oldalról grillezi a függőlegesen felfüggesztett hússzeleteket. De a hagyományos, vízszintesen sütő készüléket használók számára is van tippjük a szakértőknek: a húsokat alumíniumtálcára fektetve süsd, így megakadályozhatod, hogy a zsiradék lecsepegjen a szénre.

Húsok túlsütése

Ha a húsból kisülő zsiradék mégis rácseppen a parázsra és emiatt láng keletkezik, akkor javasolt levenni a grillrácsot addig, amíg a láng elalszik. A lángon ugyanis nem megsül, hanem megperzselődik és megég a hús – márpedig az odaégett étel elfogyasztása számos káros hatást gyakorolhat a szervezetre. A húsok átsütése az ételfertőzések elkerülése érdekében nagyon fontos, a túlsütés azonban legalább olyan ártalmas lehet, mint az alulsütés.