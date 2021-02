A mindfulness, azaz a tudatos jelenlét egy igen hatásos stresszűző technika, melyet az élet számos területén gyakorolhatunk. A szakemberek megfigyelték, hogy a modern életmód következményeként nehezen tudunk összpontosítani arra, hogy mi történik éppen velünk, sokszor a múlton vagy a jövőn rágódunk, ami szorongással tölt el minket. Emiatt nő a szervezet stressz-szintje, ami hosszú távon alvászavarokhoz, hangulatingadozáshoz, depressziós tünetekhez, valamint számos egészségügyi panaszhoz vezethet. A tudatos jelenlét segítségével azonban megtanulhatjuk újra átélni az "itt és most" varázsát, a pillanatnak élhetünk, és közben elengedhetjük a bennünk dúló feszültségeket is.

A meditáció többek közt csökkenti a stresszt, a vérnyomást, a szorongást, javítja az alvást, és még számos további pozitívumot tapasztalhatunk meg, ha rendszeresen gyakoroljuk.

A midfulness technikájának a konyhában is nagy hasznát vehetjük, hiszen a főzés önmagában is remekül kikapcsol, segíti a pszichológiai leválást a munkáról és az azzal járó stresszről, ezzel a kis extra figyelemmel pedig még hatékonyabban csökkenti a pszichológiai feszültséget és növeli az elégedettségünket. Érdemes tenni vele egy próbát - a szokásos konyhai robotolás helyett egészen új élményben lehet részünk!

Tervezzük meg, mit fogunk főzni

Már maga a tervezgetés is segít ráhangolódni a feladatra, ráadásul a bevásárlást is nagyban megkönnyíti, ha tudjuk, mit szeretnénk a kosarunkban látni, és nem a sorok között lavírozva próbáljuk meg fejben összerakni a menüt. Üljünk le, lapozzunk fel egy receptkönyvet, -magazint vagy keressünk rá a kedvenc gasztrooldalunkra, és nézzünk szét a fogások között. Ne csak letudni akarjuk gyorsan az egészet, hanem engedjük szabadjára a gondolatainkat: figyeljük meg, egy-egy fogás milyen emlékeket ébreszt bennünk, mi az, aminek már a puszta láttán is összefolyik a nyál a szájunkban vagy épp eszünkbe jut egy kellemes, barátokkal töltött este, a nagyi utánozhatatlan főztje.

Adjuk át magunkat a pillanatnak és élvezzük a mindful főzést! Fotó: Getty Images

Keressük a minőségi alapanyagokat

Ha elkészült a bevásárlólistánk, és az időnk is engedi, a legközelebbi vegyesbolt helyett látogassunk el a piacra vagy a zöldségeshez, henteshez, és szánjunk időt arra, hogy kiválogassuk a legtáplálóbb, legminőségibb alapanyagokat a készülő ételhez. Közben hagyjuk magunk mögött a munkahelyi feladatokat, csendesítsük el zakatoló gondolatainkat és figyelmünket fordítsuk a minket körülvevő dolgokra - merüljünk el a friss zöldségek-gyümölcsök szivárványszíneiben, koncentráljunk az illatokra (már amennyire a maszkunk engedi), figyeljük meg a többi vásárlót és az eladókat, tudatosítsuk, mi mindent hallunk magunk körül. Ha helyi élelmiszereket vásárolunk, azzal ráadásul egyszerre segítjük a kistermelőket és csökkentjük a környezeti terhelést.

Készítsük elő a terepet és vágjunk bele

Hazaérve szabadítsuk fel a konyhapultot, hogy legyen helyünk "dolgozni", és ami a legfontosabb, teremtsük meg a nyugodt, elmélyült főzés feltételeit. Az elektronikus kütyüket (okostelefont, táblagépet) tegyük el, ezek csak elvonnák a figyelmünket - ha egy online receptet választottunk, jegyzeteljük ki egy papírra a legfontosabb lépéseket, hogy legyen miről puskázni. Ha nem szeretnénk teljes csendben munkálkodni, a szokásos podcastek, tévéműsorok, videók helyett tegyünk be halk, relaxáló zenét. Ezután kezdődhet az igazi móka! Készítsük ki a hozzávalókat és kezdjünk neki az előkészületeknek. Pucolás, mosás, darabolás közben figyeljük meg az alapanyagok színét, textúráját, illatát, és amit lehet, azt nyersen is kóstoljunk meg, hogy érezzük a természetes ízüket. Ehhez segítségül hívhatjuk a család kisebb tagjait is - a gyerekek többsége szívesen tevékenykedik a konyhában, ha megengedik nekik, a lelkesedésük pedig garantáltan átragad majd ránk is!

Használjuk az érzékszerveinket

A gondolataink gyakran a múltba vagy a jövőbe kalandoznak, ezért sokszor nehéz a jelenben maradni és megélni az "itt és most" érzését. Pedig csak annyi lenne a dolgunk, hogy átadjuk magunkat az érzékszerveinknek: amellett, hogy folyamatosan figyeljük, mit csinálunk, tudatosítsuk magunkban a látványt, a hangokat, az illatokat, az ízeket. Milyen érzés a frissen mosott salátalevelek érintése? Milyen hangja van az olajban sercegő hagymának vagy a forrásban lévő víznek? Hogyan töltik be a szobát a sütőből áradó, ínycsiklandó illatok? Hétköznapinak tűnő dolgok ezek, a mindennapi hajtás közben mégis elfelejtjük átadni magunkat a legalapvetőbb élményeknek, amik nemcsak kikapcsolnak, de az étvágyunkat is meghozzák.

Élvezzük a munkánk gyümölcsét

Adjuk meg a módját a nap utolsó étkezésének, és szépen megterített asztalra tálaljuk a gőzölgő fogást. Falatozás közben is merüljünk el az ízekben, illatokban, textúrákban, és ne felejtsük el tudatosítani magunkban azt is, hogy éppen minőségi, értékes tápanyagokban gazdag étellel tápláljuk a szervezetünket. Ne kapkodjunk, jól rágjunk meg minden falatot és közben figyeljük meg, ahogy fokozatosan eltelünk az étellel - ezzel megelőzhetjük, hogy túlegyük magunkat, és álmatlanul forgolódva, egy "kővel" a gyomrunkban töltsük az éjszakát. Ha a családdal költjük el a vacsorát, lessük meg a velünk együtt étkezők reakcióit is, és természetesen zsebeljük be a kiérdemelt dicséreteket!

Mit együnk?

Vacsorára valamilyen könnyű fogást érdemes fogyasztani, ami hosszú időre eltelít anélkül, hogy megterhelné a gyomrunkat. Egy tál zöldségleves vagy főzelék, egy tartalmas saláta, valamilyen zöldségragu vagy sovány hús és zöldségköret is jó választás lehet. Kerüljük a zsíros, nehéz ételeket, a túlfűszerezett fogásokat és a cukros édességeket is, ha jól szeretnénk aludni. A teljes értékű, lassú felszívódású szénhidrátok és a sovány fehérjék az éjszaka folyamán szinten tartják a vércukorszintünket, így elkerülhetjük, hogy farkaséhesen ébredjünk. Érdemes a nap utolsó étkezésébe valamilyen nyugtató hatású élelmiszert is csempészni, ami biztosítja a nyugodt alvást: ilyen a pulykamell, a sovány húsok és halak, a joghurt, a zabpehely, a mandula, a rizs és a hüvelyesek. Arra is érdemes figyelni, hogy lefekvés előtt lehetőleg 2 órával már ne együnk, így nem lesz gond a nyugodt és pihentető alvással.