A reflux kezelése természetes gyógymódokkal

Arefluxkezelése a szövődmények elkerülése miatt nagyon fontos, a homeopátia természetes összetevőivel pedig erre kínál hatékony gyógymódot. A refluxot a nyelőcső és a gyomor találkozásánál lévő gyűrűs záróizom elégtelen működése okozza. A gyomor savas közegű, nyálkahártyája ehhez alkalmazkodva megóvja a gyomrot a sav káros hatásaitól A nyelőcsőben azonban nincs hasonló nyálkahártya, védőfunkció. Ha a gyűrűsizom elgyengül, nem záródik megfelelően, akkor az akadálytalanul visszaáramló gyomorsav súlyos felmaródásokat, elváltozásokat okozhat a nyelőcsőben.

A reflux betegség (GERD) legjellemzőbb tünete a gyomorégés, amely általában a szegycsont mögött jelentkezik, a mellkas, nyak felé sugárzik. E kellemetlen tünetek leggyakrabban étkezés vagy lefekvés után tapasztalhatók, de akár egész nap is fennállhatnak. Az étkezés, a fekvés vagy a hajolgatás fokozhatja a panaszokat. A gyomorégés mellett jellemző tünet még a torokban jelentkező maró érzés, a savanyú szájíz, a gyakori böfögés, a fokozott nyálképződés, émelygés, teltségérzet, puffadás.

h i r d e t é s

A patikákban árult savkötők és receptre kapható gyógyszerek a legtöbbet használt megoldások a refluxbetegség kezelésében. Az eredményes kezeléshez azonban mindenképpen szükségesek az életmódbeli változtatások is. 7 fontos tanács gyomorégés, reflux ellen

A reflux betegség gyanúja gyakran valamilyen légúti panasz formájában kerül felszínre. A garat és a gége még a nyelőcsőnél is kiszolgáltatottabb a gyomorból visszaáramló maró savhatásának. Például a régóta fennálló makacs köhögés, az elhúzódó rekedtség, esetleg garat-, gége- vagy tüdő-,arcüreggyulladásis utalhat a háttérben meghúzódó reflux betegségre. Ugyanakkor minden ötödik érintettnél időnként mellkasi fájdalom is jelentkezik, amit gyakran nehéz megkülönböztetni a szívinfarktus jeleitől.

A reflux kockázati tényezői

A hasűri nyomás fokozódásának jelentős szerepe van a betegség kialakulásában. Ezt okozhatja elhízás, terhesség, köhögés, tüsszentés, a húgyhólyag problémái is. Az életmódnak, a megfelelő diétának kiemelt szerepe van a reflux kezelésében, a kellemetlen tünetek kiújulásának, fellángolásának megelőzésében. Bizonyos élelmiszerek is nagymértékben befolyásolják a záróizom működését. A nehéz, zsírdús ételek, a kávé, a fekete tea, a csokoládé, a túlfűszerezett, a csípős, ecetes, savanyú, mentolos ételek elernyesztik a záróizmot, elősegítik a betegség kialakulását. Ugyanakkor a citrusfélék, a paradicsom, a paprika, a hagyma, az alkohol, a szénsavas üdítők és magas savtartalmú gyümölcslevek fokozzák a gyomorsav termelését, súlyosbítják a tüneteket.

Az élelmiszereken túl az asztmaellenes szerek, a szívgyógyszerek, a nyugtatók is csökkentik a záróizom tónusát. A savtúltengés, a reflux tüneteit kezelni kell, hisz súlyos szövődmény kialakulásához vezethet. A túlzott savtermelés szétmarhatja a gyomor, a nyelőcső nyálkahártyáját, a krónikus gyulladás sebeket, fekélyeket okozhat.

A fekélyek súlyos esetben heggel gyógyulnak, és a nyelőcső keresztmetszetét beszűkítik, nyelési nehézséget okoznak. Ha a visszacsorgó savas gyomortartalom bekerül a légutakba, ott gyulladást, asztmát, tüdőgyulladást idézhet elő. A kezeletlen reflux legsúlyosabb következménye a nyelőcső rák. Néhány egyszerű szabály betartásával enyhíthetők, elkerülhetők a panaszok. A napi többszöri, kimennyiségű étkezéssel megelőzhető, hogy a sav irritálja a gyomrot. A nagymennyiségű étel emésztéséhez sok gyomorsav kell, ez pedig növeli a visszaáramlás esélyét. Étkezés után legalább két órán keresztül ne feküdjünk le, ne sportoljunk, ne hajolgassunk. A szűk ruházat is befolyásolhatja a kellemetlen tüneteket. Az ágy végét emeljük meg 15-20 cm-vel, így megakadályozható, hogy a sav éjszaka visszajusson a nyelőcsőbe.

A reflux jellegzetes tünete a mellkas középvonalában jelentkező égő érzés

A reflux természetes kezelése homeopátival

A reflux kialakulásának hátterében gyakran lelki problémák állnak, a stressz is sokat ront a már meglévő tüneteken, ezért érdeme a reflux kezelésénél is olyan természetes gyógymódot választani, ami a lelki tényezőkre éppúgy koncentrál, mint a testi tünetekre. A homeopátia éppen ilyen. Parányi dózisokban használja a homeopátiás szereket, amelyek főként növényi eredetűek, gyógynövényeket is tartalmaznak, amelyek jótékonyan hatnak a refluxos panaszokra. A reflux hagyományos kezelése általában savlekötőkkel történik, amelyek lekötik, semlegesítik a gyomorsavat, vagy éppen gátolják a savtermelődést. A terápia főként a tünetek elnyomására irányul, gyógyítás céljából ellenszereket használ.

A homeopátia ezzel szemben hatékony regulációs gyógymód, amely működésbe hozza a szervezet blokkolódott öngyógyító mechanizmusait, a tünetek elnyomása helyett a szervezet valódi gyógyulását segíti elő. A megfelelő homeopátiás gyógyszer kiválasztásával mellékhatások nélkül segíthetjük a gyógyulási folyamatot. Amennyiben nem csupán egy múló problémáról, hanem többször ismétlődő, krónikus betegségről van szó, akkor érdemes megtalálni a leghatékonyabb alkati szert. Az alkati kezelés segít abban, hogy ritkábban betegedjünk meg, illetve, gyorsabban és kevesebb szövődménnyel gyógyuljunk.

A homeopátiás szerek biztonsággal alkalmazhatókakkor is, amikor különösen tartunk a hagyományos gyógyszerek nem kívánt mellékhatásaitól, mint például várandósság, szoptatás idején. A terhesség reflux szempontjából nagyobb kockázatú időszak, hisz a sárgatest-hormonok kedvezőtlenül befolyásolják a záróizom működését. Később a megnövekedett méh alulról nyomást gyakorol a gyomorra, és kimozdítja azt a helyéről. A terhesség utolsó trimeszterében pedig az alsó bordaívekre nehezedő nyomás súlyosbíthatja a gyomorégést, a refluxos panaszokat.

A leghatásosabb homeopátiás szerek gyomorégésre

Mivel a refluxok panaszok sokfélék lehetnek, a tünetek is különbözőképpen csillapíthatók, mérsékelhetők. A megfelelő homeopátiás szer kiválasztása előtt fontos szempont az orvos számára a tünetek megjelenési helye, hol, mikor tapasztaljuk a problémát. Hisz van, akinek éjszaka, és van olyan is, akinek evés után rosszabbodnak a panaszai. Az is fontos, hogy mitől javul a probléma. A reflux a legtöbb esetben valamilyen emésztési problémával is társul, ezért a megfelelő alkati szer kiválasztásánál érdemes figyelembe venni a testi-lelki jellemzők mellett a személyiségjegyeket is.

Sulfuricum acidum: Ez a legmegfelelőbb szer, ha az égő érzés a nyelőcsőben jelentkezik, és evés után javulnak a panaszok, a tej is sokat segít ezek csökkentésében. A refluxot gyakran székrekedés kíséri, a hányinger sem ritka. A refluxos tünetek éjszaka rosszabbodnak.

Robinia: Az első szer, amelyet várandós kismamáknak gyomorégés esetén ajánlanak. Általában hatékony, ha étkezés után és éhségérzetnél jelentkeznek az erős égő panaszok. A kínzó tüneteket a tejes ételek csillapítják.

Arsenicum album: A visszacsorgó savtól a torokig ég a nyelőcső, a kínzó panaszokat gyakran hasmenés kíséri, ami meleg teától javul. Általában az aggódó, pedáns munkamániás emberek homeopátiás szere.

Phosphorus: A gyomorégés hideg, jeges víztől javul. A felböfögött sav véres is lehet. Az érintettet gyakran éjszakai éhség és álmatlanság gyötri, undort érez a hústól és a tojástól. A tünetek enyhülnekalvásután.

Pulsatilla: Savasság főként zsíros ételek után tapasztalható, amely szemkörnyéki fejfájással, szívdobogással és erős gyomorfájással párosul. Nem ritkán hányás, émelygés is jelentkezik, a friss levegő javít az állapoton.

Lycopodium: A has köldök alatt puffad, hagymától és szoros nadrágtól rosszabb az állapot, sok bélgáz képződik, a gyomorkorgás is jellemző, csakúgy, mint a jobboldalon tapasztalható csipkedő érzés. Előfordul, hogy az érintett az édességet túlzott módon kívánja. A munkahelyén alárendelt, de otthon uralkodó típusú ember szere.

Carbo vegetabilis: A has köldök felett puffadt, mint egy lufi. Az érintett szinte bármilyen ételtől savas, és megkönnyebbül, ha a gáz távozik, vagy böfög. A lassú emésztést hátba sugárzó, égő érzés kíséri. Gyakori a hústól, tejtől való undor. Este rosszabbodás tapasztalható.

Nux vomica: A gyomorfájás, gyomorégés étkezés után fél órával jelentkezik, alvástól és erős nyomástól javul. Ez a szer a menedzser típusú embereknél is hatékony. E személyiségtípus általában két végén égeti a gyertyát. Rengeteg kávét iszik, alkohollal vezeti le a feszültséget, az emésztési problémák teljes skáláját produkálja, a refluxtól a székrekedésig. Nem tesz jót, hogy semmit sem tud mértékkel űzni.

Sulfur: Az érintett általában kívánja az édességeket. Hasznos lehet, ha a gyomorégés melegben, fürdőzés után romlik.

Komolyabb refluxos panaszok esetén érdemes orvoshoz fordulni, hisz a homeopátiában nem a betegséget, hanem a beteget kezelik, egyéni tünetei, tulajdonságai, szokásai, testi adottságai alapján. A homeopátiás kezelést lehetőleg az első tünetek megjelenésekor el kell kezdeni. A heveny lefolyású betegségek esetében a homeopátiás gyógyszerek gyorsan fejtik ki jótékony hatásukat. Ugyanakkor hatékonyan alkalmazhatók tartósan fennálló problémák esetén is.