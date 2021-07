Ezt együk, hogy nyugodtan alhassunk

Egyes ételek a bennük lévő ásványi anyagoknak köszönhetően segítik a nyugodt alvást. A Women's Health ajánlása szerint tehát érdemes gyakran fogyasztani ezekből.

Gyümölcsök a jó alvásért

A fügében sok a kálium, a magnézium, a kalcium és a vas is. Ezek az ásványi anyagok segítenek abban, hogy az izmok vérkeringése megfelelő legyen, és kellően el tudjanak lazulni, ami az elalváshoz nagyon lényeges.

A fügében sok a kálium, a magnézium, a kalcium és a vas is. Fotó: Getty Images

Jó ötlet lehet a görögdinnye fogyasztása is, mivel magas a víztartalma. A dehidratáció ugyanis hatással lehet az elalvási képességünkre, éppen ezért a vízben gazdag élelmiszerek nagyon jók az alvászavarok megelőzésére. Ráadásul a dinnyében lévő rostok segítenek a vacsora utáni esetleges éhségérzet leküzdésében is. Ez azért fontos, mert ha közvetlenül elalvás előtt esszük tele magunkat, akkor szinte biztos, hogy az álmunk nem lesz zavartalan.

Az aszalt szilvában lévő B6-vitamin, kalcium és magnézium segít beindítani az alvás szabályozásában nagy szerepet játszó hormon, a melatonin termelődését. Ugyanezt tudja a cseresznye is, amiből érdemes rendszeresen fogyasztani egy keveset az esti órákban, ha jobban szeretnénk aludni. A banánban lévő magnézium és kálium pedig természetes relaxálóként és izomlazítóként szolgál.

Édesburgonya, pisztácia, sajt

A magnéziumban, káliumban és kalciumban gazdag édesburgonya szintén szuper választás, akárcsak a pisztácia, amiben sok a fehérje, a B6-vitamin és a magnézium is. Túl sokat azért ne rágcsáljunk belőle, bármennyire is eteti magát, mivel a kalóriatartalma meglehetősen magas. Ha gyakori, hogy elalvás előtt korog a gyomrunk, akkor egy kevés sovány sajt és teljes kiőrlésű pirítós is jó ötlet, mert ezek nem terhelik meg a gyomrot annyira, hogy esetleg ne tudjunk aludni.

Mandula, csoki, gyógyteák

A mandulában lévő magnézium és triptofán támogatja a megfelelő izom- és idegműködést, ami szintén segíthet jobban aludni. Egy kevés étcsokoládé is jól jöhet, mivel fokozza a szerotonintermelést, és ezáltal segít ellazulni. A kamillából készült főzet segíthet megnyugtatni az idegeket egy stresszes nap után, de hasonlóan jótékony hatású az orbáncfű-, a valeriána-, illetve a citromfűtea is, amelyek természetes nyugtatók, altatók és szorongásoldók.