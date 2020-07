Ezért csípnek kétszer is az erős ételek

A csípős ízeknek a hazai gasztronómiában is fontos szerepük van, hiszen az erőspaprika a halászlevet, a gulyást és számos tradicionális ételünket ízletesebbé teheti. Aki viszont már evett igazán erős ételt, az tudhatja, hogy annak nemcsak az elfogyasztását szenvedi meg az ember, hanem a gyomrát is égeti, sőt a vécén ülve is érezhetjük a hatását. Hogy miért van ez, annak az Index cikke járt utána.

Az erős paprika így segíti a fogyást Az erős paprikában lévő kapszaicin segít csökkenteni a testsúlyt és az anyagcserére is jó hatással van. Kattintson a részletekért!

Ezért ég a gyomrunk a csípős ételtől

A csípős paprika, illetve az abból készült ételek a növényben lévő kapszaicin miatt erősek. Ez a vegyület a szánkban található TRPV1-es receptorokhoz kötődik, és olyan folyamatokat indít be a szervezetünkben, amit az égéskor is szokott. Ezért is érezzük csípősnek és forrónak a kapszaicines ételt, illetve a szervezet is emiatt indítja be az izzadást, könnyezést és az orr váladékozását. Ilyen TRPV1 receptorok viszont nem csupán a szánkban vannak, de a bélrendszerünkben és az ánuszon is.

A csípős ételek fogyasztása sokunk gyomrát megviselheti. Fotó: Getty Images

Ráadásul a kapszaicin csupán kis része bomlik le a májban, a többi a széklettel együtt távozik a testből. Ezért is okozhat már kisebb mennyiségben is hasi görcsöket, így akinek emésztési gondjai vannak, érdemes kerülnie a csípős élelmiszereket. Ráadásul a szervezet vízzel próbálná "eloltani" a forrónak érzékelt anyagot a bélrendszerben, ami miatt az elfogyasztott étel hasmenést is kiválthat az érzékenyebbeknél. A végbélnyíláson áthaladó kapszaicin pedig ismét csípős, kellemetlen érzést idéz elő.

Szerencsére a szervezetünket is hozzá lehet szoktatni a csípős ízekhez, ha ugyanis sokszor eszünk valamilyen erős élelmiszert, és semmilyen károsodást nem szenvedünk el miatta, úgy a testünk is úgy érzékeli, hogy az étel nem jelent veszélyt és nem indítja el a fent is taglalt folyamatokat.