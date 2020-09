Az erős paprika így segíti a fogyást

A magyar konyha egyik legfontosabb fűszernövénye a paprika, amelynek bizonyos fajtái a levesek és pörköltek csípős ízét is adják. Fogyasztásuk ráadásul egészséges is, főleg a csípős érzésért felelős kapszaicinnak köszönhetően. Most egy olyan, kapszaicinalapú készítménnyel kísérleteznek, amely segíthet csökkenteni a testsúlyt és javíthatja az anyagcserét.

Szereti, de nem bírja a csípős ételeket? Itt a megoldás! Mit tegyünk, ha az erős ételtől forróságot érzünk és kiver minket a víz? A kérdés egyáltalán nem bagatell, a kutatók is behatóan foglalkoznak azzal, hogy a csípős ízt hogyan lehetne semlegesíteni. Kattintson!

Így fogyaszt a csípős paprika

A vanilloidok családjába tartozó kapszaicin egy olyan receptorhoz kapcsolódik, mely a hőérzékelésért felelős - ez az oka annak is, hogy a csípős paprikát égetőnek érezzük. Ez az alkaloid fájdalomcsillapító hatású, illetve fokozza az anyagcserét is, mivel a nyál- és gyomornedv-termelés serkentésével az ételek is gyorsabban bomlanak le a szervezetünkben.

A csípős paprika nemcsak jó ízt ad, de egészséges is

Nagy mennyiségben megtalálható például a csilipaprikában is, amelyből kivonva a kutatók egy fogyókúrát segítő készítményt is kikísérleteztek. Hatóanyaga a zsírsejtekben található TRPV1 receptorokat célozza meg - ezeket stimulálva a zsírsejteket arra ösztönzi, hogy égessék el az energiát, ne pedig tárolják. A gyógyszerben lévő kapszaicin fokozatosan szívódna fel a szervezetben, így gyulladás és más mellékhatások veszélye nélkül fejthetné ki pozitív hatását.

Az egereken végzett első kísérletek bizakodásra adnak okot, viszont további vizsgálatok szükségesek, hogy kiderüljön: a szer hosszú távon is kifejti-e hatását, illetve hogy nem jelentenek-e veszélyt bizonyos mellékhatások.

Egyre nagyobb gondot jelent az elhízás

Az elhízás okozta megbetegedések az egyik legsúlyosabb egészségügyi problémát jelentik a fejlett világban: az európai tizenévesek csaknem harmada túlsúlyos vagy elhízott, tízből hat érintett pedig felnőttként is súlytöbblettel küzd. A Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége szerint a gyermekkorielhízássokkal veszélyesebb, mert náluk harminc százalékkal nagyobb eséllyel alakul ki magas vérnyomás, 2-es típusú cukorbetegség vagy szív- és érrendszeri megbetegedés, mint azoknál, akik csak felnőttkorban küzdenek pluszkilókkal.

Forrás: EurekAlert!